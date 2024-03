Apple zadba, by Twój iPhone miał wszystkie aktualizacje jeszcze przed wyjęciem z pudełka

Apple wdroży w swoich sklepach świetne rozwiązanie. Kupiony iPhone będzie miał najnowszą wersję oprogramowania

Po premierze serii iPhone 15 prawie od razu pojawiły się wzmianki o rozlicznych problemach, jakie użytkownicy mieli z tymi urządzeniami. Skarżono się na problemy m.in. z przegrzewaniem się i ładowaniem bezprzewodowym, a także kilka innych błędów, które wymagały aktualizacji oprogramowania. Apple oczywiście dość szybko się z nimi uporał, jednak nowi klienci, którzy dopiero w późniejszym czasie nabyli te smartfony, zanim zainstalowali łatki, również mogli się z nimi spotkać. Dlatego jeszcze w październiku dowiedzieliśmy się, że gigant z Cupertino szuka sposobu na zdalne aktualizowanie urządzeń, bez wyjmowania ich z pudełek.

Tak samo, jak kilka miesięcy temu i teraz temat powrócił za sprawą Marka Gurmana z Bloomberga. W najnowszym biuletynie Power On twierdzi, iż Apple opracował już autorski system, który pozwala na taką zdalną aktualizację.

System wygląda trochę jak metalowa skrytka na buty. Może wykorzystywać MagSafe i inne technologie bezprzewodowe do zasilania iPhone’a bez konieczności otwierania opakowania. Pobiera i instaluje nowe oprogramowanie, a następnie ponownie wyłącza telefon – tłumaczy Gurman.

Chociaż we wcześniejszym przecieku twierdzono, że technologia zostanie wdrożona do końca 2023 roku, tak się jednak nie stało. Najwyraźniej konieczne były dodatkowe testy i sprawdzenie, czy wszystko działa poprawnie. Te już się odbyły i Apple jest gotowy do rozpowszechnienia tego rozwiązania na wszystkie sklepy w USA. Czy ostatecznie firma udostępni to również globalnie, na wszystkie swoje salony, tego niestety nie wiadomo.

Wiadomo natomiast, że to bardzo przydatne i pożądane rozwiązanie. Po zakupie nowego urządzenia, instalacja wszystkich aktualizacji zajmuje trochę czasu – czy to w domu, czy w sklepie, jeśli skorzystamy z opcji konfiguracji iPhone’a na miejscu. W obu tych przypadkach jest to oszczędność czasu i ogromne ułatwienie procesu przesiadki ze starego smartfona na nowy. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że zakupiony sprzęt jest już praktycznie gotowy do użytku, a jedyne, co będziemy musieli zrobić, to przenieść na niego własne dane i skonfigurować go pod własne preferencje.