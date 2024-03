Poznaliśmy plany amerykańskiej armii. Oto jak USA zdobędą przewagę na froncie

Zmiany, zmiany i raz jeszcze zmiany. Armia USA obawia się tego, co czyha w przestworzach

W strategicznym zwrocie odzwierciedlającym ewoluujący charakter współczesnego charakteru wojen, armia Stanów Zjednoczonych zaprezentowała kompleksowe plany wzmocnienia swoich zdolności obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Planowany aktualnie ruch, będący częścią szerszej transformacji struktury sił zbrojnych, podkreśla przede wszystkim zwiększone skupienie się wojska na przeciwdziałaniu zaawansowanym zagrożeniom powietrznym, a w tym coraz popularniejszym dronom i pociskom manewrującym, które wręcz z miesiąca na miesiąc stają się coraz bardziej powszechne i potężne.

Skąd te zmiany? To przede wszystkim przejaw lekcji wyciągniętych z ostatnich konfliktów, które nie wyglądają tak samo, jak wojny w przeszłości. Wszystko właśnie przez drony, pociski oraz coraz precyzyjniejszą artylerię o okazałym zasięgu, co wymusza na wojsku stawianie nie na potęgę samą w sobie, a na zwinność oraz technologiczne zaawansowanie sił wojskowych. Centralnym elementem tej strategicznej reorganizacji jest utworzenie Wielodomenowych Zespołów Zadaniowych (MDTF).

MDTFs będą integrować jednostki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wraz z nowymi systemami rakiet dalekiego zasięgu, a w tym nawet bronią hipersoniczną. Tego typu zespoły zadaniowe będą również wyposażone w zaawansowane zdolności wojny elektronicznej i cybernetycznej, czyli m.in. w zagłuszacze oraz systemy broni energetycznej. Godnym uwagi elementem zrewidowanej strategii obrony powietrznej armii jest wprowadzenie batalionów zdolności ochrony pośredniej przed ogniem (IFPC), które będą odpowiedzialne za obronę w strefie krótkiego i średniego zasięgu przed szerokim spektrum zagrożeń powietrznych.

Kręgosłupem tych batalionów ma być system przeciwlotniczy Enduring Shield, który początkowo będzie wykorzystywać pociski AIM-9X Sidewinder. Jednak to tylko początek, bo zagrożenie ze strony dronów jest tak wysokie, że USA ma nawet w planach stworzenie wyspecjalizowanych systemów do zwalczania małych bezzałogowych systemów powietrznych. Te jednostki, w połączeniu z istniejącymi i nowo formującymi się batalionami manewrowej obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu (M-SHORAD), mają stanowić wielowarstwową sieć obronną zaprojektowaną do ochrony przeciwlotniczej.

Co być może najciekawsze, taka zredefiniowana struktura sił zakłada nawet zmniejszenie ogólnej liczby personelu, bo o całe 24000 (z 494000 do 470000), co jest wymagane z racji nałożenia wyższego priorytetu na zaawansowanie technologiczne. Wszystkie te zmiany w wojsku USA zwiastują znaczący zwrot w kierunku bardziej dynamicznej, wielodomenowej postawy obronnej. Z priorytetowym traktowaniem zdolności obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, armia nie tylko odpowiada na bezpośrednie wyzwania stawiane przez współczesne wektory zagrożeń, ale także kładzie podwaliny pod przyszłą gotowość w coraz bardziej skomplikowanym i nieprzewidywalnym globalnym środowisku bezpieczeństwa.