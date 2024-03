O krok przed wrogiem. System TITAN zapewni Armii USA przewagę, dzięki sztucznej inteligencji

Pole bitwy opanowane do perfekcji. Armia USA sięgnie po potęgę sztucznej inteligencji

Na wojnie wiedza to potęga, z którą nie może mierzyć się broń żadnego rodzaju. No, może poza atomówkami, które siłą wybuchu są w stanie zmieść wrogów z powierzchni ziemi w tak rozległym promieniu, że dokładna pozycja konkretnego celu nie jest aż tak konieczna. Jednak od lat m.in. Armia USA dąży do możliwie najwyższej precyzji swojego konwencjonalnego uzbrojenia, więc nic dziwnego, że chce wiedzieć wszystko na temat aktualnej sytuacji na froncie, aby uderzać precyzyjnie i tym samym wyrządzać możliwie największe szkody.

To wszystko sprowadza nas do najnowszego kontraktu, w ramach którego Armia USA powierzyła firmie Palantir Technologies zamówienie o wartości 178 milionów dolarów na stworzenie przyszłości naziemnych systemów celowania. Mowa o systemie TITAN, czyli akronimie od Tactical Intelligence Targeting Access Node (Taktyczny Węzeł Dostępu do Celowania Wywiadowczego), który ma na celu przedefiniowanie sposobu prowadzenia działań wojskowych poprzez zwiększenie świadomości żołnierzy i dowódców. Wszystko poprzez złożoną w spójną całość sieć danych z różnorodnych czujników w różnych domenach, których informacje będą dostępne nie tylko dla najważniejszych osobistości w hierarchii wojskowej, ale też żołnierzy bezpośrednio na linii frontu.

Dlatego właśnie TITAN to nie tylko kolejny dodatek do arsenału wojskowego. To wręcz skok w stronę nowego paradygmatu w strategiach walki, wykorzystujący najnowocześniejszy potencjał sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) do drastycznego skrócenia czasu między wykryciem a zaangażowaniem celu na polu bitwy. Ta zdolność jest wręcz krytycznym czynnikiem co do operacji, który na dodatek często decyduje o wyniku działań wojskowych.

Jak z kolei zostanie osiągnięta? Ano poprzez zebranie całej mas danych z różnych źródeł (dronów, satelitów, czujników naziemnych w pojazdach, a nawet wyposażeniu żołnierzy) przeanalizowanie ich z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu w poszukiwaniu zagrożeń i poinformowaniu sojuszniczych sił o potencjalnym wrogu. System TITAN jest szczególnie przełomowy przez swoją zdolność do ewolucji i doskonalenia swoich zdolności analitycznych poprzez uczenie się z danych historycznych, tym samym zwiększając swoją efektywność i dokładność z każdą operacją.

Firma Palantir wzięła sobie do serca to, że z TITAN-a będą korzystać żołnierze w warunkach, w których nierzadko trudno o chwilę wytchnienia i spokoju. Dlatego projektanci systemu dążą do utrzymania go w możliwie najbardziej intuicyjnej oraz przyjaznej dla użytkownika formie, co osiągną poprzez m.in. ciągłe analizowanie informacji zwrotnych od żołnierzy podczas fazy rozwijania systemu. Finalnie system TITAN ma być kluczowym elementem strategii armii, oferując decydującą przewagę w operacjach wielodomenowych i ustanawiając nowy standard dla systemów wywiadowczych i celowniczych we współczesnej wojnie. Już w 2026 roku zapadnie decyzja, czy dopracowany system TITAN ma powstawać masowo, co ma przełożyć się na produkcje od 100 do 150 egzemplarzy.