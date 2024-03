ChatGPT zyskuje głos. Teraz dosłownie będzie można z nim pogadać

Wprowadzenie funkcji “Read aloud” zostało wprowadzone główne z myślą o tych użytkownikach, którzy mają problemy ze wzrokiem. Dzięki czytaniu odpowiedzi na zadane pytanie, każdy będzie mieć pewność, że zrozumie to, co podaje mu sztuczna inteligencja. Funkcja ta dostępna jest zarówno dla użytkowników korzystających z darmowego ChatGPT, jak również osób będących subskrybentami planu Pro.

ChatGPT wyjaśni wszystko głośno i wyraźnie

O nowej funkcji chatbota Open AI poinformowało za pośrednictwem platformy X. Wprowadzono ją zarówno dla najnowszego modelu ChatGPT, czyli GPT-4, jak również wcześniejszego – GPT-3,5. Dobra informacja jest taka, że mamy polską wersję językową. Dla naszego kraju przewidziano sześć różnych głosów – cztery żeńskie oraz dwa męskie. Sprawdziłem z ciekawości, iloma dysponuje edycja anglojęzyczna – ma tylko jeden więcej. Jak sprawić, aby ChatGPT mówił?

Po prostu należy zaznaczyć tekst wygenerowany w odpowiedzi przez SI, a następnie wybrać z dostępnych opcji “Czytaj na głos”. I gotowe – usłyszysz wybrany głos. Kilka moich testów pokazało, że brzmi on całkiem nieźle. Dobra dykcja, brak sztucznych przerw oraz płynność sprawiają, że można poczuć się tak, jakby mówiła do mnie żywa osoba po drugiej stronie łączy. Przypomina mi to korzystanie z Asystenta Google.

Czytaj też: ChatGPT nie tylko ma halucynacje. Zaczyna pokazywać klasyczne oznaki demencji

Funkcja czytania na głos dostępna jest zarówno dla użytkowników aplikacji ChatGPT na systemach mobilnych iOS oraz Android, a także w webowej wersji tej usługi. A co ciekawe – funkcja czytania pojawiła się już we wrześniu 2023 roku, kiedy to użytkownicy zamiast wpisywać interesujące ich kwestie mogli je po prostu wypowiedzieć. Było to jednak ograniczone wyłącznie do wybranej grupy użytkowników anglojęzycznych.

Nowa funkcja działa już dla wszystkich, więc jeśli chcesz posłuchać SI – możesz zrobić to w dowolnej chwili.