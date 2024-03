Facebook Tango Down – globalna awaria serwisów Mety

Większość serwisów Meta nie działa, nie tylko Facebook

Strona Facebook w przeglądarce prezentuje użytkownikom stronę logowania, komunikat o wygaśnięciu sesji widzą także użytkownicy wersji mobilnej. Próby ponownego zalogowania się zaś nie przynoszą skutku. Podobnie wygląda sytuacja użytkowników komunikatora Facebook Messenger.

Należący do Meta serwis Instagram co prawda użytkowników nie wylogował, lecz prezentuje komunikat o błędzie i nie ładuje żadnej zawartości. Podobnie wygląda serwis Threads, konkurencyjny do X/Twittera – oparty jest na tym samym loginie i haśle, więc i awarię ma tego samego typu. Jedynie komunikator WhatsApp w tej chwili wydaje się niedotknięty awarią.

Serwis Downdetector.pl w tej chwili zarejestrował ponad 145 tysięcy zgłoszeń o awarii. Czekając na usunięcie awarii, nie dajcie się skusić alternatywnym programom, uważajcie na podejrzane wiadomości dotyczące włamań i resetowania hasła, awaria może być wykorzystana jako okazja do kradzieży naszych danych przez zbyt przedsiębiorcze osobniki. Nie podejmujcie żadnych działań i cierpliwie czekajcie, aż Meta przywróci prawidłowe działanie serwisów.

O przyczynach awarii i rozwiązaniu problemów będziemy informować w aktualizacjach.

AKTUALIZACJA, 17:40: sytuacja powoli się normuje, Facebook i Messenger pozwalają na logowanie, część użytkowników z logowaniem dwuskładnikowym nie dostaje powiadomień push lub SMS niezbędnych do logowania. Threads i Instagram wciąż nie działają.

AKTUALIZACJA, 18:23: zakłócenia wciąż występują, ale praca wszystkich serwisów powoli wraca do normy.