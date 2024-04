Czy w pracy można być częśliwym? FlexiSpot pokazuje, że to jest możliwe

Co wiemy o marce FlexiSpot?

Tak zupełnie szczerze to jeszcze do niedawna sam nie wiedziałem, że taka marka istnieje. Trafiłem na jej stronę internetową prosto z wyszukiwarki, kiedy szukałem nowego biurka.

FlexiSpot to marka, która jak sama o sobie mówi, zajmuje się produkcją mebli kinetycznych. Czyli takich, które mają w sobie ruchome elementy, pozwalające dopasować je do potrzeb użytkownika. Obecnie firma posiada 12 magazynów na całym świecie o łącznej powierzchni 352 tys. m2.

Szukając informacji o marce trochę się uśmiałem, bo trafiłem na pytania – skąd pochodzi FlexiSpot i czy to nie jest przypadkiem firma krzak. Marka powstała ponad 20 lat temu i została stworzona przez chińską firmę Loctek (oni to dopiero mają szalone pomysły). Od tamtej pory dorobiła się 10 mln klientów, 1000 autoryzowanych patentów, a z jej mebli korzysta ponad 1000 biur, więc trudno mówić tu o niesprawdzonym tworze. Dodatkowo może pochwalić się m.in. odznaczeniem Dobra Firma w Niemczech za współpracę z Czerwonym Krzyżem, czy dwukrotnie najlepszym biurkiem stojącym wg serwisu TechRadar.

Do tej pory miałem okazję sprawdzić dwa produkty FlexiSpot – biurko Flexispot E7, czyli jeden z flagowych modeli oraz prostsze biurko E1L. Oba wypadały wzorowo pod każdym względem – od czasu dostarczenia przesyłki, jej pakowania, przez proces składania oraz oczywiście samego użytkowania. O modelu E1L przeczytacie na CHIP.PL już niedługo.

FlexiSpot ma jednak w ofercie nie tylko meble typowo biurowe, ale też fotele relaksacyjne czy łóżka. W ostatnim czasie marka postanowiła pokazać swoją filozofię, stojącą za swoimi nowymi produktami.

Czy w pracy (i po pracy) można być szczęśliwym?

Ten materiał nie jest tekstem sponsorowanym. Marka FlexiSpot zwróciła się do nas z pytaniem, czy możemy napisać coś o jej nowych filmach, pokazujących czym kieruje się przy tworzeniu nowych produktów. Przyznaję bez bicia, że gdyby nie fakt, że miałem okazję się przekonać, że to solidna firma z dobrej jakości asortymentem, niespecjalnie bym się tym zainteresował. Ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej, więc rzućmy okiem na wspomniane materiały wideo.

Czy podczas pracy przy biurku można odlecieć chodząc na bieżni? W przenośni pewnie tak, bo wiele osób bardzo chwali sobie ten typ pracy. Choć osobiście jestem hejterem bieżni w każdym wydaniu, nie tylko biurowym. To pewnie kwestia tego, że przez większość życia uprawiałem sport i bieganie kojarzy mi się wyłącznie z przemieszczaniem się na powietrzu, a nie pod dachem. Ale jeśli dla kogoś to jedyna forma ruchu w ciągu dnia to czemu nie, lepsza taka niż inna. Natomiast stojąca pozycja w trakcie pracy, choć zdarza mi się tak też grać w gry, bardzo przypadła mi do gustu.

Jeśli faktycznie jakiś fotel byłby w stanie pozwolić na wyciskanie na nim sztangi, czy to na klatkę, czy na barki, to byłby to kawałek mebla. Choć zdecydowanie wolałbym to robić w nieco bardziej… pewnych warunkach, a dopiero później znaleźć się na fotelu z nagrania. Być może, przynajmniej częściowo, udałoby się nim zastąpić fizjoterapeutę?

Czy biurowe krzesło ergonomiczne nadawałoby się do salonu fryzjerskiego? No to trafiło na eksperta, bo ostatni raz u fryzjera byłem… No tak plus/minus 15 lat temu. Pamiętam jednak, że faktycznie zazwyczaj siadałem na krzesłach biurowych z szerokim zakresem regulacji i tak na dobrą sprawę coś w tym jest, że tego typu mebel sprawdziłby się nie tylko w typowo biurowych warunkach. Tym bardziej że dobrze zrobione krzesło z odpowiednim zakresem regulacji potrafi być bardzo wygodne, więc klienci nie powinni mieć powodów do narzekania.

FlexiSpot przekonuje, że przy tworzeniu swoich produktów kieruje się tym, aby ich użytkownik mógł z nich korzystać w sposób dynamiczny, ergonomiczny i z satysfakcją. Z satysfakcją oglądałem firmy promocyjne, bo w kategorii reklama są bardzo dobrze zrobione. Czy przekonuje mnie filozofia marki? Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zdecydowanie i mam nadzieję, że przyszłości będą kolejne. Sam z kolei czerpię dużą satysfakcję z tego, że mogę Wam polecić dobrej jakości sprzęt, szczególnie jeśli nie jest to bardzo znana marka.