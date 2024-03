Fresh’n Rebel Smart Finder – mały gadżet, dzięki któremu niczego już nie zgubisz

Każdy zna to uczucie, gdy odkrywa nagle brak potrzebnej rzeczy, choć miało się pewność, że doskonale zna jej położenie. Może być to portfel, klucze czy cokolwiek innego. Zaczyna się wówczas gorączkowo poszukiwać zguby. Mając gadżet Smart Finder taka sytuacja się nie zdarzy. Szybkie sprawdzenie aplikacji – i już wiesz, gdzie jest poszukiwany przedmiot.

Smart Finder – praktyczny pomocnik od Fresh’n Rebel

Gadżet Fresh ‘n Rebel można łatwo przyczepić do dowolnej rzeczy, którą chcesz mieć na oku. Ma ono formę breloka, dzięki czemu estetycznie pasuje do wszystkiego. Smart Finder wysyła bezpieczny sygnał Bluetooth na dowolne znajdujące się w okolicy urządzenia w sieci aplikacji Apple, te zaś wyświetlają informacje o lokalizacji. A co, gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem?

Jeśli masz włączoną funkcję “:”Powiadom o znalezieniu”, a Smart Finder znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth Twojego urządzenia, otrzymasz powiadomienie, gdy tylko znajdzie się on w zasięgu innego urządzenia w sieci Znajdź. Następnie poznamy jego lokalizację właśnie w tej aplikacji.

Czytaj też: Apple stawia na zmiany. Seria iPhone 16 może nas mocno zaskoczyć

W aplikacji Znajdź można wyświetlić lokalizację Smart Findera lub aktywować opcję “Nie powiadamiaj o tym miejscu”. To drugie rozwiązanie przewidziano w przypadku sytuacji, gdy wszystko jest pod kontrolą, czyli celowo pozostawiamy przedmiot z brelokiem Smart Finder.

Aplikacja pozwala na znalezienie lokalizacji na wszystkich urządzeniach Apple, z Apple Watch włącznie. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość ustawienia opcji “Tryb utracony”. Gdy podasz w nim swoje dane kontaktowe, psoba, która znajdzie Smart Finder może w każdej chwili skorzystać z opcji “Zidentyfikuj znaleziony przedmiot” w aplikacji Znajdź, aby uzyskać dostęp do nich i dać Ci znać o znalezieniu zguby.

Fresh ‘n Rebel zadbało o solidną konstrukcję Smart Findera. Ma on odporność IP67, a zasila go płaska bateria CR-2032, której żywotność jest w stanie sięgać nawet do 8 miesięcy. Można także dołożyć drugą, zapewniając sobie aż 16 miesięcy pracy urządzenia! Stan baterii znajdziesz w dowolnym momencie w aplikacji Znajdź.

Smart Finder dostępny jest w ośmiu wersjach kolorystycznych: storm grey, dive blue, deep mauve, safari red, dreamy lilac, dried green, silky sand i ice grey. Jego cena została ustalona na 89 zł.