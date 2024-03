Galaxy A55 5G Dopiero zadebiutował, a już kupimy go w Plusie

Galaxy A54 był sprzedażowym hitem i modelem, który z miejsca skradł serca Polaków. Spodziewać się można, że jego następca powieli jego sukces, zwłaszcza że producent postarał się, by wprowadzić na jego pokład kilka znaczących ulepszeń, takich jak rozwiązanie Samsung Knox Vault, będące czymś w rodzaju chronionego sejfu na najbardziej wrażliwe dane przechowywane na urządzeniu. Do tego mamy Androida 14 i zapewnienie, że smartfon dostanie jeszcze 4 aktualizacje oprogramowania oraz 5 lat wsparcia zabezpieczeń.

Jeśli chodzi o specyfikację, Galaxy A55 został wyposażony w 6,6-calowy ekran Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Jego sercem jest układ Exynos 1480 zintegrowany z modemem 5G. Mamy tylko jedną konfigurację pamięci – 8+128 GB. Trochę szkoda, bo za granicą jest też wersja z 256 GB. Za zasilanie odpowiada pojemny akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25.

Samsung Galaxy A55

Po stronie aparatów też jest lepiej, bo do dyspozycji użytkownika jest 50-megapikselowy aparat główny z OIS, 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 5-megapikselowa jednostka makro. Do zdjęć selfie wykorzystamy natomiast 32-megapikselową kamerkę umieszczoną w okrągłym otworze z przodu.

Galaxy A55 dostępny jest w kolorach Awesome Iceblue, Awesome Lemon, Awesome Lilac i Awesome Navy. Samsung postanowił wprowadzić lekką zmianę w konstrukcji, stawiając na metalową ramkę oraz Key Island – niewielkie wybrzuszenie z przyciskiem głośności oraz zasilania, mającym poprawić komfort trzymania urządzenia.

Samsung Galaxy A55 5G jest już dostępny w Plusie

Zielony operator oferuje nam ten model w swoim sklepie internetowym za 199 złotych na start i w 12 ratach po 158,33 zł/mies. (łącznie 2099 złotych). Wysyłka urządzenia możliwa będzie po 15 marca. W gratisie Samsung dodaje nam opaskę Galaxy Fit 3, chociaż żeby ją otrzymać, należy po zakupie i aktywacji smartfona, zalogować się do aplikacji Samsung Members, wypełnić do 14 kwietnia specjalny formularz dodając dowód zakupu, a potem tylko czekać na przesyłkę.

Przy okazji pamiętajcie, że w Plusie wciąż możecie zgarnąć dwa abonamenty w cenie jednego

Kupując najnowszy smartfon Samsunga można też skorzystać z promocji Plusa i uzyskać dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania. W iach ramach mamy nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do superszybkiego internetu 5G – Galaxy A55 obsługuje sieć najnowszej generacji, więc będziemy mogli cieszyć się szybkim dostępem do sieci.