Galaxy AI już za moment trafi na starsze flagowce. Znamy datę i modele

Samsung uczynił ze sztucznej inteligencji główne ulepszenie, jakie wprowadził na pokład serii Galaxy S24. Warto jednak pamiętać, że są to zmiany na poziomie oprogramowania, udostępnione za pośrednictwem aktualizacji One UI 6.1. Ponad miesiąc czekaliśmy, aż producent oficjalnie ogłosi, które jeszcze modele będą mogły korzystać z Galaxy AI. Tajemnica została rozwiana pod koniec lutego, kiedy to gigant udostępnił harmonogram aktualizacji, wyszczególniając urządzenia, a także zdradzając, które funkcje im udostępni. Dobra wiadomość – wszystkie nowości, jakie znalazły się we flagowej serii, trafią również do właścicieli tych smartfonów oraz tabletów:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Jeśli zaś chodzi o funkcje, będą to:

Zakreśl, by wyszukać – opracowana we współpracy z Google nowa metoda wyszukiwania treści poprzez bezpośrednie zaznaczanie elementów widocznych na ekranie.

– opracowana we współpracy z Google nowa metoda wyszukiwania treści poprzez bezpośrednie zaznaczanie elementów widocznych na ekranie. Tłumacz na żywo – tłumacz zintegrowany z aplikacją do połączeń, dzięki któremu przetłumaczymy w czasie rzeczywistym wypowiadane przez rozmówcę słowa. Ta funkcja działa też w języku polskim.

– tłumacz zintegrowany z aplikacją do połączeń, dzięki któremu przetłumaczymy w czasie rzeczywistym wypowiadane przez rozmówcę słowa. Ta funkcja działa też w języku polskim. Asystent notatek – streszczanie, skracanie czy podsumowywanie w punktach najważniejszych informacji z długich tekstów w notatkach wraz z możliwością formatowania, a to wszystko przy użyciu sztucznej inteligencji.

– streszczanie, skracanie czy podsumowywanie w punktach najważniejszych informacji z długich tekstów w notatkach wraz z możliwością formatowania, a to wszystko przy użyciu sztucznej inteligencji. Asystent zdjęć – funkcje edycji generatywnej wprowadzone do aplikacji Galeria, takie jak Edycja generatywna, która pozwala na zmienianie rozmiaru i usytuowania obiektów na zdjęciach, edycję zgodnie z sugestiami czy opcja Instant Slo-Mo, dająca możliwość tworzenia ujęć w zwolnionym tempie nawet po zarejestrowaniu klasycznego nagrania wideo.

– funkcje edycji generatywnej wprowadzone do aplikacji Galeria, takie jak Edycja generatywna, która pozwala na zmienianie rozmiaru i usytuowania obiektów na zdjęciach, edycję zgodnie z sugestiami czy opcja Instant Slo-Mo, dająca możliwość tworzenia ujęć w zwolnionym tempie nawet po zarejestrowaniu klasycznego nagrania wideo. Asystent pisania – funkcja pozwala dostosować odpowiedni styl wiadomości i tłumaczyć je na 13 różnych języków.

– funkcja pozwala dostosować odpowiedni styl wiadomości i tłumaczyć je na 13 różnych języków. Asystent wyszukiwania — umożliwia szybsze dotarcie do informacji poprzez generowanie kompleksowych podsumowań artykułów.

— umożliwia szybsze dotarcie do informacji poprzez generowanie kompleksowych podsumowań artykułów. Asystent transkrypcji – pozwala na zamianę nagrań głosowych na tekst, tworzenie podsumowań i tłumaczeń.

– pozwala na zamianę nagrań głosowych na tekst, tworzenie podsumowań i tłumaczeń. Generowanie tapet z użyciem sztucznej inteligencji.

Kiedy Galaxy AI trafi na urządzenia Galaxy?

Samsung zapowiedział, że stanie się to pod koniec marca. Dziś już wiemy, kiedy dokładnie. Aktualizacja zostanie udostępniona już 28 marca i chociaż wtedy raczej nie wszyscy od razu ją dostaną (jest to uzależnione od regionu), będzie to tylko kwestia kolejnych dni, ewentualnie tygodni, aż na swoich urządzeniach zobaczycie stosowne powiadomienie. Na koreańskiej stronie Samsung zasugerował, że w pierwszej kolejności One UI 6.1 z Galaxy AI ma powędrować do Galaxy S23 FE, co jest trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku takich uaktualnień, modele FE zwykle były aktualizowane na końcu. Tak czy inaczej, sztuczna inteligencja już wkrótce trafi na kolejne smartfony (i tablety).