Chrome gotowe na komputery ze Snapdragonem. Ma być mocno

Qualcomm wprowadził na rynek platformę Snapdragon X Elite zeszłej jesieni, szykując się na pierwsze komputery z najnowszym procesorem. Mają one pojawić się już w połowie tego roku, więc może być, że zobaczymy je już za trzy miesiące. A Google nie chce utracić tytułu lidera rynku przeglądarek i już ma wersję dla nadchodzących urządzeń.

Chrome dla Snapdragona – czy będzie tak samo wydajna?

Jakież to urządzenia mają działać na procesorze Snapdragon X Elite? Pierwszymi będą konsumenckie wersje Microsoft Surface Pro 10 oraz Surface Laptop 6. Co ciekawe – niedawno ogłoszono ich wersje biznesowe z procesorami Intel Core Ultra. Występują pod niewiele różniącymi się nazwami Surface Pro 10 i Surface Laptop 6. Mają zadebiutować już 20 maja. Ale do przeglądarki wracając – jakie są oczekiwania co do Chrome na ARM?

Nie musimy bawić się w spekulacje, gdyż to sam Qualcomm stwierdził, że nowa, zoptymalizowana przeglądarka Chrome wykazuje “dramatyczną poprawę wydajności” w teście porównawczym Speedometer 2.0. W filmie pokazano laptop, który uzyskał 180 punktów w Speedometer 2.0 przy niezoptymalizowanej wersji przeglądarki Chrome i 437 przy wersji zoptymalizowanej – czyli o 143 procent więcej. Qualcomm przetestował Chrome na laptopie z Core Ultra 7 155H, gdzie uzyskał 391 punktów.

Oczekuje się, że dziewięciu dostawców komputerów PC będzie dostarczać komputery ze Snapdragonem X Elite. Warto zarazem dodać, że wczesnym wersjom układów Qualcomm Snapdragon z serii 7 i 8 często towarzyszyły wersje beta przeglądarek Microsoft Edge i Firefox Mozilla, co wskazuje na ich brak obsługi oprogramowania dla architektury ARM. W Chrome postąpiono inaczej – wszystkie mechanizmy przeglądarki zostały natywnie przeniesione na architekturę ARM, podobnie jak ​​większość podstawowych aplikacji systemu Windows.

To daje nadzieję, że przeglądarka Google’a na Snapdragonie będzie działać tak samo dobrze, jak na innych urządzeniach. A my w najbliższym czasie dowiemy się, kto poza Microsoftem zaoferuje laptopy i desktopy ze Snapdragonem.