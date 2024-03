iTaxi ogłasza kolejną strategiczną współpracę. Tym razem z EcoCar

Strategiczny ruch iTaxi w 2024

iTaxi ogłasza kolejną strategiczną współpracę, dzięki której pasażerowie będą mogli korzystać z bardziej komfortowych i bezpiecznych przejazdów. W ostatnim czasie flotę firmy w Trójmieście zasiliły pojazdy Komfort Taxi, Flash Taxi, As Taxi, Dajan Taxi, Blue Taxi oraz City Drivers, a w Warszawie – Euro Taxi i Tele Taxi, ale na tym oczywiście nie koniec. Teraz podjęto współpracę z EcoCar.

EcoCar to jeden z najbardziej innowacyjnych polskich przewoźników, który posiada ekologiczne samochody elektryczne i hybrydowe, a oferowane pojazdy to w większości KIA EV6, KIA NIRO, Toyoty Corolla i Camry. Korporacja działa na terenie Warszawy i to właśnie mieszkańcy stolicy będą mogli z nich korzystać podczas podróży po mieście.

Nawiązujemy kolejne strategiczne partnerstwa, aby zapewniać naszym klientom jak najkrótszy czas oczekiwania na przyjazd taksówki, bezpieczeństwo i komfort podróży. Chcemy też minimalizować nasz wpływ na środowisko, dlatego niezmiernie cieszymy się, że dzięki akwizycji EcoCar, będziemy mogli oferować naszym pasażerom jeszcze więcej ekologicznych przejazdów – mówi Renata Bardecka, Prezes Zarządu w iTaxi.

Nawiązywanie współpracy z lokalnymi korporacjami pozwala iTaxi oferować swoim klientom wygodne zamawianie przejazdów przez intuicyjną aplikację mobilną lub przez infolinię. W apce znajdziemy opcję szybkiego zamówienia taksówki, z góry poznamy ceny za przejazd, jeszcze przed rozpoczęciem kursu, więc nic nas nie zaskoczy. Dużym plusem jest też fakt, że aplikacja została zintegrowana z popularnymi systemami płatności, takimi jak BLIK, Google Pay czy Apple Pay, co czyni płatności i samo korzystanie z przejazdów znacznie łatwiejszymi.