Jak rozliczyć PIT przez internet?

Co przemawia za składaniem deklaracji PIT online?

Samodzielne złożenie deklaracji podatkowej przez internet to proces, który pochłania mało czasu, a przy tym zapewnia duży komfort. Można to bowiem zrobić z dowolnego miejsca, na przykład z własnego domu, a do tego o każdej porze doby. To oznacza dużą swobodę chociażby dla osób pracujących w niestandardowych godzinach albo mieszkających poza granicami Polski.

Warto zwrócić uwagę także na wymierną korzyść, jaką można zyskać, rozliczając PIT online. Jest nią szybsze przekazanie deklaracji do sprawdzenia. To natomiast przełoży się na krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku (ok. 45 dni zamiast standardowych 3 miesięcy), którego większość podatników wypatruje z niecierpliwością.

Nie bez znaczenia pozostaje również to, że decydując się na tę formę rozliczenia PIT-ów, podatnik dostaje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w formie elektronicznej. Dzięki temu nie musi martwić się, że złożony formularz gdzieś zniknie i nie będzie można go znaleźć w razie potrzeby. Warto pamiętać, że każdy podatnik ma obowiązek przechowywania tych dokumentów przez 5 lat na wypadek kontroli z urzędu skarbowego.

Jakie PIT-y można rozliczyć przez internet?

Niezależnie od tego, czy podatnik dysponuje profilem zaufanym, czy e-podpisem, może skorzystać z wysyłki online między innymi następujących PIT-ów:

PIT-16A,

PIT-19A,

PIT-28,

PIT-36,

PIT-36L,

PIT-37,

PIT-38,

PIT-39.

Wątpliwości może budzić PIT-37, który obecnie jest przygotowywany i wysyłany automatycznie. Warto jednak mieć na uwadze to, że takie rozliczenie może nie obejmować przysługujących podatnikowi ulg, na przykład na dziecko lub w związku z darowiznami przekazanymi na cele charytatywne. Tylko wprowadzając samodzielnie wszystkie dane, można mieć pewność, że rozliczenie obejmie każdą kwestię wpływającą na wysokość należnego podatku.

Rozliczenie PIT-u online – zaufane narzędzie to podstawa

Chcąc rozliczyć PIT przez internet, podatnicy mogą skorzystać z całej gamy programów służących do tego celu. Jednym z nich jest Program PIT pro 2023/2024, który można znaleźć pod tym linkiem: https://www.podatnik.info/program-do-pit. Co go wyróżnia na tle oferty rynkowej?

Program ten zapewnia dostęp do pełnej wersji i wszystkich dostępnych funkcji bez żadnych opłat. Na uwagę zasługuje również intuicyjna obsługa, która nie powinna nastręczyć trudności nawet osobom, które nie czują się zbyt pewnie w tematach związanych z podatkami czy światem online.

W kontekście rozliczenia PIT-u warto też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Deklaracja zawiera bowiem wrażliwe dane osobowe, które powinny być chronione we właściwy sposób przed dostępem niepowołanych osób. Program PIT pro 2023/2024 sprawdza się pod tym względem na medal, gdyż dysponuje certyfikatem SSL, który potwierdza odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podatników.

Jak krok po kroku rozliczyć PIT przez internet?

Rozliczenie PIT-u online wymaga wprowadzenia pewnych szczegółowych danych dotyczących chociażby zarobków oraz samej osoby podatnika. Aby proces wypełniania i wysyłki formularza zajął jak najmniej czas, warto przygotować wcześniej poniższe dokumenty:

dowód osobisty,

zeszłoroczne zeznanie podatkowe (a dokładnie kwotę przychodu, która na nim widnieje).

Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami w programie PIT pro 2023/2024. Kolejność wykonywanych czynności prezentuje się następująco:

Wybór formy rozliczenia i wskazanie urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Określenie źródła dochodów. Wyszczególnienie ulg podatkowych, jeśli istnieją przesłanki do skorzystania z nich. Wpisanie kwoty rocznych przychodów, sumy zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także tych samych składek zwróconych za poprzedni rok. Uzupełnienie danych osobowych płatnika. Staranne sprawdzenie przygotowanego rozliczenia PIT-u. Złożenie deklaracji online.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-y?

Chociaż czasu na rozliczenie PIT jest sporo, to jednak w takich sytuacjach płynie on wyjątkowo szybko. Terminy na złożenie konkretnych deklaracji podatkowych upływają zgodnie z poniższym harmonogramem:

02.2024 r. mija czas na rozliczenie PIT-16 i PIT-16A,

kwietnia 2024 r. mija czas na rozliczenie PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Nawet jeśli do wyznaczonego terminu jest dużo czasu, najlepiej nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Nigdy nie wiadomo, czy wtedy nie zdarzy się coś, co uniemożliwi dopełnienie tego obowiązku. Może to być chociażby złośliwość rzeczy martwych – awaria laptopa, osłabienie łącza internetowego czy problemy z obsługą programu do składania zeznań podatkowych. Równie dobrze szyki mogą pokrzyżować problemy osobiste, takie jak choroba czy pobyt w szpitalu.

Wystarczy tylko zająć się tym jak najszybciej, aby nic nie pozostało w rękach przypadku. A co, jeśli zdarzy się opóźnienie? Przede wszystkim należy jak najszybciej rozliczyć PIT, najlepiej zanim jeszcze urząd skarbowy zauważy brak tego dokumentu. Warto też od razu złożyć tzw. czynny żal, wskazując w nim przyczynę spóźnienia. Istnieje szansa, że pozwoli to uniknąć konsekwencji karno-skarbowych, jakie wiążą się z niedopełnieniem tego obowiązku.