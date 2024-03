Kompaktowy, wydajny i inteligentny. Taki właśnie jest robot sprzątający Dreame Mova M1

W obecnych czasach można znaleźć mnogość różnych sprzętów, które wyręczą nas w codziennych obowiązkach. Jednym z takich urządzeń jest z pewnością robot sprzątający, zdejmujący z naszych barków nie tylko konieczność odkurzania, ale też mycia podłóg, jednocześnie pozwalając zaoszczędzony w ten sposób czas wykorzystać na coś znacznie przyjemniejszego niż sprzątanie. Jednak jak znaleźć idealny model dla siebie, gdy wybór jest tak ogromny?

Chcesz cieszyć się czystym domem i wolnym od sprzątania czasem? Sprawdź robota sprzątającego Dreame Mova M1

Firma Dreame daje nam naprawdę szeroki wybór robotów odkurzających i sprzątających, ale dzisiaj skupimy się na najnowszym modelu w ofercie – Mova M1. Łączy on w sobie potężną moc ssania, wydajność, inteligentne funkcje, a to wszystko zamknięte w kompaktowej obudowie, która zmieści się nawet pod meblami.

Tym, nad czym zależy nam najbardziej podczas zakupów tego typu urządzeń, jest jego wydajność. Dreame Mova M1 cechuje się potężną mocą ssania na poziomie aż 45000 Pa, dzięki nasza podłoga będzie idealnie wysprzątana, aż do ostatniego paprocha. Jest to wystarczająca siła, by poradzić sobie z najtrudniejszymi zabrudzeniami, nawet na dywanie. Do tego nie można zapominać, że jest to robot sprzątający, co oznacza sprzęt 2w1 – odkurzający i mopujący, co jest niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem, zdejmującym z nas konieczność mycia podłóg. To nie tylko oszczędność czasu, ale też sposób na idealnie czyste powierzchnie w całym domu.

Mova M1 ma do zaoferowania naprawdę pojemny akumulator 2600 mAh, co pozwala mu na ciągłą prace nawet przez 150 minut. Nawet jeśli macie duże mieszkanie, nie musicie się martwić, bo zgodnie z zapowiedziami producenta, w tym czasie urządzenie może posprzątać powierzchnię do 140 m2. Będzie to więc dobry wybór także do większych domów.

Efektywne sprzątanie nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie zaawansowany system nawigacji laserowej SoF LiDAR. To właśnie dzięki niemu nowość od Dreame jest w stanie sprzątać precyzyjnie, omijając przeszkody i optymalizując trasę sprzątania. Robot oferuje też możliwość tworzenia map i ustawiania stref bez mopowania, co przyda się w sytuacji, gdy mamy pomieszczenia z wykładziną czy dywanami. By ułatwić sterowanie urządzeniem, mamy tu oczywiście obsługę z poziomu aplikacji, nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu. Umożliwia to zdalne uruchamianie sprzątania czy wcześniejsze ustalanie harmonogramu, dzięki któremu zawsze będziemy mieć pewność, że wrócimy do idealnie wysprzątanego domu.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Mova M1 jest bardzo eleganckim, a przy tym też kompaktowym urządzeniem, co ma wiele zalet. Jego wymiary wynoszą 32,5 x 7,6 cm, co pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc, np. pod meblami czy kanapą. To bardzo duża zaleta i gwarancja, że każdy zakątek domu będzie lśnił czystością.

Dreame Mova M1 jest ponadto modelem, na który nie musimy wydać majątku, bo jego cena wynosi 899 złotych, a trzeba przyznać, że za tę kwotę otrzymujemy naprawdę wszechstronne urządzenie.