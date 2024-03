Mercedes chwali się salonem online. Auto możesz zamówić prosto ze smartfonu

Dowolne auto z salonu Mercedesa dostępne przez Internet. Nie tylko nowe

Mercedes-Benz Store działa w naszym kraju od 2022 roku i pozwala od ręki zakupić dowolne auto, które znajduje się w ofercie salonów w Polsce. Obsługa wirtualnego sklepu nie różni się zbytnio od dowolnego innego sklepu internetowego. Możemy filtrować produkty, wyszukiwać je, korzystać z gotowego grupowania po typie pojazdu lub porównywać ze sobą wybrane modele. Jeśli potrzebujemy pomocy, w godzinach 9-20, a w soboty w godzinach 9-15 dostępni są konsultanci chatu na żywo.

Co warto pamiętać, sprzedaż nie odbywa się bezpośrednio przez Mercedesa, a przez sieć dealerską i to salon posiadający wybrany pojazd będzie dopinać wszelkie formalności związane z zakupem. Do dyspozycji mamy w zasadzie wszystkie opcje, które mielibyśmy podczas wizyty w salonie. Z zakupem auta na firmę i różnymi opcjami finansowania włącznie.

Jeśli nie do końca jesteśmy pewni zakupu, wybrane auto można zarezerwować. Wymaga to wpłacenia kaucji w wysokości 5 000 zł, po czym pojazd na trzy dni znika z oferty sklepu internetowego.

W Mercedes-Benz Store można kupić nie tylko auta nowe, ale też używane, znajdujące się w ofercie dealerów. Obecnie dostępnych jest ponad 400 samochodów, które też można kupić w różnych opcjach finansowania.

Czytaj też: Test Mercedes EQE 500 4Matic – elektryczna limuzyna. Ta tańsza i trochę bardziej agresywna

Ważna nowość – zamów wybrany samochód do najbliższego salonu

Najnowsza funkcja Mercedes-Benz Store jeszcze bardziej upraszcza zakup nowego auta. Dzięki niej można zamówić samochód, który nie jest jeszcze dostępny w żadnego dealera. Dzięki temu możemy go zamówić do dowolnego salonu w naszej okolicy, bez konieczności podróżowania za nim po całej Polsce.

Kolejnym udogodnieniem, które pojawi się w internetowym salonie Mercedesa, będzie możliwość sprawdzenia, jakie konkretnie auta zostały wyprodukowane i znajdują się w drodze do Polski.

Mercedes w ostatnim czasie mocno pracuje nad tym, aby kojarzyć się klientom nie tylko jako marka premium, ale też jako lider technologii i jest zdecydowanie na dobrej drodze. Mercedes-Benz Store pozwala nie tylko kupić nowe i używane auta, ale też skorzystać z dodatkowych, cyfrowych usług dla już posiadanych pojazdów. Wszystko to dostajemy podane w ładnym i intuicyjnym interfejsie. Podczas naszych testów bardzo często korzystamy z konfiguratorów na stronach producentów aut i w ciągu ostatniego roku Mercedes stał się zdecydowanie jedną z najlepszych pod tym względem marek na polskim rynku.

Cyfryzacja usług się opłaca, a dane Mercedesa pokazują, że dla klientów jest to duża oszczędność czasu. Ok 90% potencjalnych kupujących pojawia się w salonach po analizie informacji dostępnych w Internecie. Dzisiaj kupujący, przed zakupem auta, odwiedzają salon 1-2 razy, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to średnio 8 razy.