Microsoft wykończy rynek kamerek internetowych? Jest na to duża szansa

Wydawać by się mogło, że ostatnio Microsoft skupia się wyłącznie na sztucznej inteligencji, jednakże działa również na innych obszarach. Jednym z nich jest oczywiście system Windows 11, który niedawno doczekał się piątego Momentu. A kolejna aktualizacja może przynieść rewolucyjne rozwiązanie, ułatwiające życie wielu osobom.

Microsoft ma ciekawy pomysł i nie zawaha się go użyć

Trzeba przyznać, że Microsoft nie skupia się wyłącznie na zapowiadaniu, jakie to możliwości da użytkownikom, ale informuje o nich dopiero wtedy, gdy już są gotowe. Wszystkie osoby biorące udział w programie Windows Insider mogą już korzystać z funkcji sparowania smartfona z systemem i używać jego aparatu jako kamery internetowej. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla osób korzystających z telefonów mające mocne obiektywy – jakość obrazu zostanie zachowana, co przekłada się na komfort wideokonferencji.

Wszyscy Insiderzy mają otrzymać to rozwiązanie już w marcu. Będzie ono dostępne we wszystkich kanałach dystrybucji testowych wersjach Windows. Można z niego skorzystać przy pomocy każdej aplikacji związanej z obsługą kamerki, a więc zalicza się do tego niemal każdy komunikator. Zaletą tego rozwiązania jest również streaming obrazu w formie bezprzewodowej, co eliminuje podpinanie urządzenia za pomocą kabla.

Ale uwaga – możliwość taka pojawi się w smartfonach korzystających z systemu Android 9 lub wyższego, a do jej obsługi konieczna będzie aplikacja “Łącze z telefonem” (wersja 1.24012 lub wyższa). Dotyczy to również tabletów. Ponieważ w urządzeniach mobilnych jakość aparatów jest zazwyczaj znacznie większa niż w kamerkach, a ponadto smartfona każdy ma, rozwiązanie to pozwoli uniknąć wydatków związanych z zakupem osobnej kamerki.

Microsoft pokazał bardzo ciekawe rozwiązanie – miejmy nadzieję, że sprawdzi się ono w praktyce.