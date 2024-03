Androida na Windows 11 już nie będzie. Microsoft kończy wsparcie

Wszystko wydawało się bardzo praktyczne i piękne – na Androida istnieją tysiące aplikacji, z których dużym powodzeniem cieszą się oczywiście gry. W połączeniu z aplikacjami na Windows każdy otrzymywał potężną bibliotekę programów, gdzie na pewno znalazł to, czego szukał. Niestety – już od dzisiaj nie będzie to możliwe. Dlaczego?

Windows 11 bez aplikacji na Androida

Informacja Microsoftu o końcu wsparcia dla Windows Subsystem for Android na Windows 11 zaskoczyła dosłownie wszystkich. Nic nie wskazywało na to, że jedna z szeroko reklamowanych dwa lata temu funkcji zostanie usunięta. Nie było z nią żadnych problemów, a kto chciał – mógł korzystać z aplikacji dostępnych w Amazon Appstore. No właśnie – być może brak dostępu do Google Play Store, które znają wszyscy, był powodem, dla którego funkcja ta nigdy nie była jakoś szczególnie popularna? Sklep Amazonu nie może równać się pod względem ilości propozycji z odpowiednikiem Amazona.

Sam Microsoft nie podaje przyczyn swojej decyzji. Po prostu ogłosił, że WSA nie będzie wspierane od 5 marca 2025 roku, ale już od dzisiaj nie da się instalować aplikacji z Appstore, ani samego sklepu. Jeśli ktoś instalował je wcześniej – spokojnie, będą działać jeszcze przez rok. Przez ten czas będzie także działać wsparcie techniczne. Jak jednak ostrzega producent, nie ma gwarancji, że do tego czasu wszystko będzie funkcjonować prawidłowo.

Amazon również potwierdził koniec współpracy na tym polu i również na swojej stronie opublikował FAQ dotyczące używania aplikacji z jego sklepu na systemie Windows 11. No cóż – dwóch gigantów rynku postanowiło się rozejść, tak więc użytkownikom pozostaje jedynie korzystanie ze smartfonów z systemem Android.