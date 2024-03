Home Tech Na Wiedźminie się nie skończy? Mighty Koi zapowiada dwie duże gry, na punkcie których możecie oszaleć

Nazwa samego studia niewiele wam pewnie dziś powie, ale już wkrótce może być o nich dużo głośniej i to nie tylko lokalnie. Wszystko za sprawą zapowiedzi dwóch nowych gier, które szczególnie w naszej części Europy, tematycznie kojarzą się bardzo pozytywnie. Założone w 2022 roku Mighty Koi zamierza udowodnić, że Wiedźmin nie pozostanie jedynym RPG-iem klasy AAA kojarzonym globalnie z Polską. Poprzeczka postawiona bardzo wysoko, ale jak ktoś ma zamiar porwać się na adaptację kultowej serii książek Jarosława Grzędowicza i jednocześnie komiksowego klasyka rysowanego przez Grzegorza Rosińskiego, to chyba nie rzuca słów na wiatr? Zapraszam po więcej do środka.