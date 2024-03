Home Tech Motorola startuje z promocją „moto marzec”. 16 modeli do kupienia w świetnych cenach

Wiosna zbliża się wielkimi krokami i z tej okazji Motorola przygotowała nową promocję na swoje smartfony. Producent doszedł do wniosku, że skoro pogoda za oknami nas nie rozpieszcza, to on przygotuje dla nas coś miłego. Z okazji akcji „moto marzec” można teraz upolować 16 różnych modeli w okazyjnych cenach.