Nowy MacBook Air z w końcu z procesorem M3 i odświeżonym wnętrzem

MacBook Air – dwa rozmiary i chip Apple M3

Układy z rodziny Apple M3 swoją premierę miały we wrześniu 2023 roku. Zaprezentowane zostały 3 wersje: zwykły układ M3, wydajniejszy M3 Pro i najmocniejszy M3 Max, które trafiły jednak przede wszystkim do laptopów MacBook Pro. Nowe układy dostały także stacjonarne komputery iMac.

MacBook Air nowy chip M3 otrzymał dopiero dzisiaj. Apple zaprezentowało od razu dwie wersje nowych maszyn – z ekranami 13 i 15 cali, każda w 4 wariantach kolorystycznych. Zachowane zostały oczywiście najlepsze cechy funkcjonalne – smukła, aluminiowa obudowa unibody, wyświetlacz Liquid Retina oraz znakomite baterie, pozwalające na pracę maszyn nawet do 18 godzin.

Procesor Apple M3 jest jednostką wykonaną w technologii 3 nm, ma 8 rdzeni CPU i 8 lub 10 rdzeni GPU z obsługą ray tracingu, w zależności od wersji, oraz 16 rdzeni Neural Engine. Obsługuje do 24 GB zunifikowanej pamięci RAM, ma sprzętową jednostkę dekodowania AV1, wspomagającą obsługę serwisów streamingowych.

Wg danych podawanych przez Apple, nowe maszyny mają być wydajniejsze o nawet 60% w porównaniu do wersji z procesorami M1, i do 13× w porównaniu z najszybszą wersją na procesorze Intela (czyli sprzed 4 lat – ciekawe, jak długo Apple będzie porównywał się do wersji muzealnych).

Zmiany zaszły także w innych elementach konstrukcji. Wreszcie do Macbooka Air można będzie podłączyć dwa zewnętrzne monitory, co prawda tylko wtedy, gdy zamkniemy pokrywę laptopa. Odświeżeniu uległ także układ Wi-Fi, który obsługuje teraz sieci pracujące w paśmie 6 GHz w standardzie Wi-Fi 6E. Cała konstrukcja w 50% wykonana jest z materiałów pochodzących z recyclingu, w tym 100% aluminium obudowy.

MacBook Air – ceny

Najtańszy wariant MacBooka Air 13 z procesorem M3 z 8-rdzeniowym GPU, 8 GB zunikowanego RAM i SSD 256 GB dostępny jest w cenie 5999 zł. Dopłata do GPU 10-rdzeniowego wynosi 600 zł, a Macbook Air w wersji z rozbudowanym procesorem, 8 GB RAM i SSD 512 GB to już koszt 7199. Maszyny z ekranem 15″ są oczywiście droższe. Wszystkie ceny dostępne są oczywiście na stronie sklepu.

Być może bardziej interesującą informacją będzie jednak ta, że MacBook Air ze starszym procesorem M2 nie znika z oferty, a najtańszy wariant dostępny jest już za 4999 zł

MacBook Air M3 nie przynosi rewolucji, jest to klasyczna aktualizacja sprzętowa. Trzeba przyznać jednak, że Apple niczego tu nie musi – w swojej klasie MacBook Air i tak nie ma sobie równych, więc po co strzelać z armaty do wróbli? Wskazuje na to nawet sposób premiery – zamiast medialnego wydarzenia wystarczyła krótka informacja prasowa i aktualizacja oferty sklepu.

Zobacz także: Apple iMac M3 – ładny i szybki, ale nie do wszystkiego (chip.pl)