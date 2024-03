Home Tech Nvidia Studio otrzymuje nowy sterownik z ważnymi aktualizacjami

Wczoraj odbyła się konferencja technologiczna GTC, w trakcie której Nvidia zaprezentowała osiągnięcia na polu sztucznej inteligencji oraz pokazała najnowszy procesor graficzny Blackwell. A co równie istotne – opublikowano przy tym nowy sterownik Studio. Wprowadza on praktyczne optymalizacje w aplikacjach dla twórców treści. Co się zmienia?