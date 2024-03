PlayStation 5 Pro otrzyma procesor, który zadowoli wszystkich graczy

Piąta konsola z rodziny PlayStation sprzedała się jak dotąd w ponad 50 mln egzemplarzy – i nadal się sprzedaje, więc nie jest to jeszcze ostateczny wynik. Kolejna jej edycja, nazwana Pro, powinna trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Sony nie podaje na jej temat żadnych oficjalnych informacji, toteż musimy zdawać się na plotki i przecieki. Jeden z nich mamy właśnie dzisiaj, a dotyczy on istotnych podzespołów konsoli.

PlayStation 5 Pro zapowiada się najmocniej ze wszystkich konsol Sony

PlayStation 5 Pro ma mieć taki sam procesor, jak model podstawowy, ale za to z trybem High CPU Frequency, co pozwoli na podniesienie taktowania do 3,85 GHz. Jest to wynik o 10% lepszy niż w przypadku zwykłego PS5. Pamięć systemowa została natomiast zwiększona o 28% – z 448 GB/s na 576 GB/s. Mało ulepszeń? No to dorzucam jeszcze usprawnione audio.

Bardziej technicznie mówiąc, GPU PlayStation 5 Pro będzie wyposażone w 30 WGP obsługujące wyspecjalizowane shadery przejściowe BVH8. Zwykłe PS5 ma tylko 18 WGP. Jak wspominałem wcześniej, konsola ma korzystać z PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Ogólnie podsumowując – graficznie ma być lepiej pod każdym względem.

Cały czas brakuje tylko potwierdzenia od samego Sony, które póki co zachowuje milczenie na temat nowej konsoli. Na szczęście wiemy, że PlayStation 5 Pro na pewno się pojawi, więc wypada czekać cierpliwie na informacje. Jeśli jesteś graczem i chcesz bawić się w maksymalnym komforcie, warto już zacząć odkładać pieniądze na tą konsolę.