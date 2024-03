Plus rozwija zasięg ultraszybkiego internetu mobilnego i światłowodowego

Rok 2024 będzie rokiem dalszej rozbudowy 5G w Plusie

W 2024 roku Plus ma zamiar jeszcze bardziej rozbudować sieć 5G, a dokona tego dzięki planowanej agregacji nowego pasma C wraz z dotychczasowymi zasobami sieciowymi, klienci zyskają jeszcze większe możliwości wykorzystania internetu 5G z maksymalną prędkością technologiczną do nawet 2 Gb/s.

Prawie 3700 stacji bazowych pozwala na zaoferowanie dostępu do 5G dla 23 milionów osób 1150 mniejszych i większych miejscowościach we wszystkich województwach. W przypadku 5G Ultra, czyli jeszcze szybszego internetu nowej generacji, operator wykorzystuje agregację, czyli łączenie 3 pasm radiowych – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) – do szybkiej transmisji danych. Z tej technologii mogą korzystać osoby w 257 mniejszych i większych miejscowościach na terenie całego kraju. Aktualnie 5G Ultra obsługuje blisko 1000 stacji. Dzięki temu w zasięgu internetu mobilnego szybkiego jak światłowód jest już 6 milionów osób.

Plus nie tylko stara się, by jak najwięcej osób znajdowało się w zasięgu 5G i 5G Ultra, ale przede wszystkim oferuje dostęp do tej sieci wszystkim swoim klientom, a więc nie tylko tych z ofertą abonamentową, ale też na kartę i internetową w Plusie i Plushu. Wystarczy, że mamy smartfon lub router, które tę technologię obsługują oraz jesteśmy w zasięgu sieci. Pozwala to na cieszenie się szybkim transferem danych, płynne korzystanie z usług online i bezproblemową rozgrywkę czy oglądanie treści w najwyższej jakości.

Rozwój dotyczy też oferty Plus Światłowód – dostęp do tego rozwiązania ma już ponad 6 milionów domów i mieszkań, czyli 13 milionów mieszkańców Polski we wszystkich województwach. Wybierając tę opcję mamy dostęp do światłowodowego internetu z prędkością do nawet 1 Gb/s. Dostępność Plus Światłowód w swoim domu można sprawdzić na stronie internetowej www.plus.pl/swiatlowod.

W planach jest dalsza rozbudowa sieci 5G – Plus planuje w najbliższych miesiącach agregację pasma C z dotychczasowymi zasobami radiowymi, a użytkownicy zyskają dostęp do internetu mobilnego z maksymalną prędkością technologiczną do 2 Gb/s. Wzrost prędkości oraz zwiększenie pojemności sieci jeszcze bardziej podniosą jakość oferowanych usług.

Poniżej podrzucamy wam listę miejscowości z dostępem do sieci 5G, a pogrubioną czcionką dodano nowe lokalizacje: