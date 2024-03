Polacy rozpychają się w branży. Projektują akumulator, o którym będzie głośno

Naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej byli partnerami w międzynarodowym projekcie ASTRABAT, którego celem było stworzenia akumulatora litowego ze stałym elektrolitem. Stoi on w opozycji do obecnie dominującej technologii litowo-jonowej, gdzie stosuje się elektrolit w stanie ciekłym. Pomimo wielu zalet takich baterii ulegają one często samozapłonowi. Akumulator ze stałym elektrolitem jest zatem opcją zdecydowanie bezpieczniejszą.

Jak dowiadujemy się z informacji PW, nowa bateria, którą współtworzyli Polacy, charakteryzuje się większą stabilnością termiczną. Elektrolit jest tutaj zbudowany z polimerów, a wnętrze baterii wypełnione materiałami ceramicznymi. Wynalazek ma być nie tylko skuteczny w działaniu, ale również może nadawać się do recyklingu.

Baterie z układami do ich testowania i urządzeniem do ładowania-rozładowywania / źródło: Politechnika Warszawska, materiały prasowe

Akumulator litowy ze stałym elektrolitem produkowany w Europie? Polacy biorą udział w ważnym projekcie

Naukowcy postawili na surowce bardziej przyjazne dla środowiska. Zredukowali do minimum zużycie kobaltu. Ponadto skupili się na tym, aby materiały budulcowe były dostępne na rynku europejskim. Uniezależni to nasz kontynent od dostaw z innych regionów świata i tym samym ewentualne zależności polityczne pomiędzy konkretnymi krajami nie będą musiały grać roli w procesach produkcji akumulatorów.

Sól litowa rozwinięta w czasie projektu -> ciecz jonowa stworzona z soli -> elektrolit stały do baterii: membrana składająca się z polimeru, soli litowej i cieczy jonowej / źródło: Politechnika Warszawska, materiały prasowe

Zadaniem Polaków w projekcie ASTRABAT było zaprojektowanie i synteza soli litowej oraz plastyfikatora z cieczy jonowej – czytamy w komunikacie prasowym. Naukowcy testowali również w laboratorium stały elektrolit. Dr hab. inż. Leszek Niedzicki, kierownik zespołu z PW tłumaczy, że „sole i plastyfikatory do elektrolitów są unikalnymi rozwiązaniami opracowanymi i opatentowanymi oryginalnie w Politechnice Warszawskiej. Sole bezfluorowe opracowane w ramach projektu są pierwszymi takimi na świecie, które spełniają wymogi przemysłu bateryjnego.”

Kiedy możemy się spodziewać innowacyjnego akumulatora w akcji? Tak naprawdę już w 2022 roku powstał jego prototyp, ale niestety wymaga on wiele poprawek w zakresie stabilności mechanicznej i interfejsu. Sugerowana data, kiedy akumulator litowy ze stałym elektrolitem byłby wdrożony do masowej produkcji, to jak na razie 2030 rok.