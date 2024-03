PURON PR12 PRO – odkurzacz, który mówi do Ciebie nawet po śląsku

PURON PR12 PRO to robot odkurzający z bogatym wyposażeniem – oprócz samego robota mamy dodatkową parę szczotek bocznych, dwie szmatki do końcówki mopującej, trzy worki na kurz oraz bardzo dużą butelkę detergentu do mopowania podłóg. W skład zestawu wchodzi też prosta w konstrukcji stacja dokująca, w której robot jest ładowany i automatycznie opróżniany. Niewielki ekranu na przedzie obudowy pokazuje istotne informacje, jak stan naładowania akumulatora.

Przed rozpoczęciem sprzątania musimy sparować robot z aplikacją mobilną Smart Life, co nie jest przemyślane w sposób wygodny – nie wybieramy konkretnego modelu, a typ odkurzacza, a konkretnie odkurzacz z Wi-Fi. Sam proces parowania zajmuje nie więcej niż trzy minuty.

Jak działa PURON PR12 PRO?

Zaletą robota odkurzającego PURON PR12 PRO jest czujnik laserowy, dzięki któremu tworzy mapę otoczenia. Zajmuje mu to kilkanaście minut, podczas gdy roboty bazujące wyłącznie na kamerach potrzebując do tego często nawet dwóch godzin. Ponadto rozwiązanie to pozwala mu bardzo sprawnie omijać przeszkody. Czujniki przydają się też w momencie, kiedy robot pracuje we wnętrzu piętrowym – dzięki nim nie spadnie ze schodów. Co też warto zaznaczyć, czujniki robota pozwalają mu bezproblemowo odkurzać na czarnych powierzchniach. Niektóre roboty sprzątające traktują ciemne powierzchnie jako, dosłownie, dziurę i się przed nią zawracają. PURON PR12 PRO bardzo sprawnie manewruje w otoczeniu, a jak sprząta?

Diody UV umieszczone na spodzie obudowy eliminują drobnoustroje

Przede wszystkim robi to metodycznie – omiata kąty i jeździ wzdłuż ścian, a dzięki długim, elastycznym szczotkom bocznym wymiatanie kurzu z kątów idzie mu bardzo sprawnie. Następnie porusza się domyślnie w kształcie litery S, ale można zmienić to aplikacji. Puron PR12 PRO nie zderza się z przeszkodami, a gdy na taką natrafia – zawraca przed nią. Dzięki temu można nazwać to urządzenie naprawdę inteligentnym. Poza wspomnianymi kątami robot dobrze radzi sobie z małymi, rozsypanymi elementami. Na podstawie testów praktycznych można stwierdzić, że ogólna skuteczność jego sprzątania stoi na wysokim poziomie.

Aby pokazać to bardziej obrazowo – nasze biuro to miejsce, w którym jest często przeciąg, a po obu stronach budynku znajduje się ruchliwa ulica, która od wielu miesięcy jest w trakcie gruntownej przebudowy. W efekcie podłoga jest zawsze pokryta pyłem. Puron PR12 PRO robi jeden przejazd dziennie i efekty są doskonale widoczne. Pomimo wydajnej pracy emisja dźwięku robota nie przekracza 55 dB, dzięki czemu można w trakcie jego pracy bez problemu oglądać filmy.

PURON PR12 Pro w praktyce

Robot nie wymaga nadzoru człowieka. Rozpoczyna działanie jeśli wydasz mu polecenie w aplikacji, a jeśli ma ustalony harmonogram pracy, ruszy do niej samoczynnie. W obu przypadkach po zakończeniu sprzątania wraca do stacji dokującej, gdzie odbywa się automatyczne opróżnienie pojemnika na kurz. Jedynym wyjątkiem jest mopowanie – tu należy samodzielnie przygotować wodę z detergentem w zbiorniku, a także podczepić końcówkę ze szmatką. Co ważne – PURON PR12 PRO może jednocześnie mopować i odkurzać, albo robić jedną z tych czynności. Możemy ręcznie ustawić poziom ssania i dozowania wody albo zdać się na automatykę. W każdym przypadku mopowanie jest bardzo skuteczne. Robot nie zostawia po sobie stojącej wody, nawet jeśli ustawimy jej maksymalne dozowanie. W trybie mopowania robot nie stanowi zagrożenia dla dywanów. Wykryje je na swojej drodze i wyłączy pompę, aby ich nie moczyć. Dodatkowo po wjeździe na dywan automatycznie zwiększy siłę ssania.

Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje – możemy na mapie mieszkania rysować wirtualne ściany i strefy bez dostępu, wybierać kolejność pomieszczeń do sprzątania oraz dobierać do każdego z nich inne parametry sprzątania lub wysyłać robota w konkretne miejsce, gdy np. coś nam się rozsypało w kuchni. Nie zabrakło też funkcji zdalnego sterowania z poziomu aplikacji. No i oczywiście, o czym mówiłem na początku, mamy komunikaty głosowe. W języku polskim, śląskim, kaszubskim, jak również w językach obcych.

Ile może działać urządzenie na jednym ładowaniu? W testach praktycznych czas odkurzania i mopowania powierzchni 42 metrów to 45 minut, a w tym czasie stan naładowania akumulatora spada do poziomu ok 70%. Producent mówi o 175 minutach w trybie Eco. Jest zatem lepiej niż dobrze, a czas ładowania akumulatora do pełna nie przekracza 6 godzin. PURON PR12 PRO sprząta bardzo dokładnie, porusza się wyjątkowo mądrze, a w swojej cenie nie ma zbyt dużej konkurencji. Co więcej, tak mądrze nie zawsze potrafią poruszać się roboty w znacznie wyższej cenie.

A za ile to wszystko? Oficjalna cena to 2499 zł. A tak mądrze jak on nie zawsze potrafią poruszać się roboty w znacznie wyższej cenie. Za jedyną wadę można uznać niewygodne parowanie z aplikacją. Czy polecamy? Jak najbardziej! A jeśli zainteresował Was PURON PR12 Pro, to znajdziecie go w sklepie internetowym producenta wdomu24.pl oraz w MediaExpert.