Realme 12 zalicza premierę. Namiesza w segmencie budżetowym

Chińscy producenci smartfonów lubią wprowadzać zamieszanie w swojej ofercie i Realme nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Na rynku znajdziemy już takie modele, jak Realme 12+, 12 Pro i 12 Pro+, a teraz przyszedł czas na zwykłą, podstawową „dwunastkę”, która ma szansę stać się liderem segmentu budżetowego.

Co oferuje Realme 12?

Najnowszy model w ofercie Realme został wyposażony w 6,72-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jasność szczytowa ekranu jest na poziomie 950 nitów, więc nie powinno być problemu z odczytywaniem informacji na wyświetlaczu, nawet w słoneczne dni. Przedni panel otoczony jest przez cienkie ramki, jedynie ta dolna jest nieco grubsza. W ekranie nie zabrakło też miejsca na 8-megapikselowy aparat do selfie, umieszczony w okrągłym otworze.

Z tyłu dostajemy podwójną konfigurację z sensorem ISOCELL HM6 108 Mpix z 3-krotnym zoomem, towarzyszy mu czujnik głębi 2 Mpix. Chociaż ten zestaw nie jest zbyt imponujący, nie widać tego na pierwszy rzut oka. Na pleckach producent umieścił okrągłą wyspę, którą Realme dzieli z pozostałymi modelami z serii. Dzięki temu smartfon wygląda elegancko i zdecydowanie nie jak urządzenie z niskiej półki.

Sercem podstawowej „dwunastki” jest układ MediaTek Dimensity 6100+ (zintegrowany z modemem 5G), wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą dodatkowo można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Ciekawym dodatkiem jest też nowy przycisk, spełnia on funkcję skanera linii papilarnych, ale nie tylko, bo pozwala też na przełączenie między 7 funkcjami, takimi jak uruchamianie aparatu czy włączanie trybu „nie przeszkadzać” za pomocą długiego naciśnięcia.

Realme 12 może też pochwalić się pojemną baterią 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Działa pod kontrolą Androida 14, co też jest plusem, bo niektórzy producenci wciąż wprowadzają na rynek budżetowce ze starszą wersją systemu. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że na pokładzie nie zabrakło głośników stereo, NFC, Bluetooth 5.2 i gniazda słuchawkowego.

Realme wprowadziło ten model na razie tylko w Indiach. Dostępny w kolorach Twilight Purple i Woodland Green kosztuje 16 999 rupii ( ok. 810 zł) za wariant 6/128 GB i 17 999 rupii (ok. 860 zł) za wersję z 8 GB pamięci RAM. Wciąż nie wiadomo, czy producent zdecyduje się na jego szerszą dystrybucję, ale jeśli do tego dojdzie, ceny te będą z pewnością nieco wyższe, przez wzgląd na dodatkowe opłaty i podatki.