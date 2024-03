Home Nauka Absolutny rekord chłodzenia. Nigdy przedtem naukowcy nie osiągnęli takiego wyniku

Absolutny rekord chłodzenia. Nigdy przedtem naukowcy nie osiągnęli takiego wyniku

Zespół złożony z przedstawicieli Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF oraz University of New Mexico doprowadził szkło kwarcowe do rekordowo niskiej temperatury. Naukowcy wykorzystali w tym celu nietypową technologię.