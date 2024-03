Home Energetyka Sezon na rekordy fotowoltaiki w Polsce czas start! Mamy pierwszy w tym roku

Sezon na rekordy fotowoltaiki w Polsce czas start! Mamy pierwszy w tym roku

Co to jest: słoneczna i wietrzna pogoda oraz mniejsze zapotrzebowanie na energię? Kolejny rekord fotowoltaiki w Polsce. W miniony piątek mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją, kiedy to wszystkie instalacje fotowoltaiczne w naszym kraju pracowały z łączną mocą ponad 10 GW.