Panele słoneczne, które same się czyszczą. Nowatorskie rozwiązanie zapewnia odczuwalne efekty

Miałaby nim być możliwość samoczynnego czyszczenia takich paneli. Za tym potencjalnie rewolucyjnym rozwiązaniem stoją południowokoreańscy naukowcy z DGIST (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology). Podstawę działania tej technologii stanowi wiatr.

Czytaj też: Dawno nie było o nich głośno, aż do teraz. Oto fotowoltaiczny cud na Bliskim Wschodzie

O ile przydomowe instalacje fotowoltaiczne o stosunkowo niewielkich rozmiarach można wyczyścić ręcznie, tak w przypadku struktur rozmieszczonych na obszarach pustynnych realizacja tego zadania stanowi znacznie większe wyzwanie. Usuwanie zanieczyszczeń jest tam procesem nie tylko czasochłonnym, ale i wielce kosztownym.

A przecież energia słoneczna to bardzo istotna część ziemskiej energetyki. Panele fotowoltaiczne regularnie zyskują na wydajności. Inżynierowie pracują natomiast nad alternatywami, na przykład w postaci perowskitów stosowanych w miejsce krzemu. Niestety, przez lata problem osadzającego się na modułach brudu pozostawał nierozwiązany.

Zaprojektowane przez naukowców z Korei Południowej samoczyszczące panele słoneczne mogą usuwać substancje ograniczające ich wydajność

Teraz, jeśli wierzyć zapowiedziom naukowców z Korei Południowej, nareszcie może dojść do rewolucji. Wykorzystane przez nich urządzenie do pozyskiwania energii napędzane energią wiatrową zostało połączone z ekranem elektrodynamicznym. To właśnie ten ostatni usuwa zanieczyszczenia z wykorzystaniem pól elektrycznych wysokiego napięcia.

O ile poprzednie wersje wymagały zewnętrznego zasilania, tak w tym przypadku nie jest to już aktualne. Zaimplementowany przez członków zespołu badawczego nanogenerator tryboelektryczny wytwarza energię elektryczną o wysokim napięciu. Służy mu do tego energia tarcia wiatru, za pośrednictwem której dochodzi do obracania małego wirnika. Im wyższa prędkość tym lepiej, a zapewniane napięcie sięga 2300 woltów.

Czytaj też: Takiego wyłączenia fotowoltaiki w Polsce nie było. Niepokojące zjawisko przybiera na sile

Jak podsumowują sami zainteresowani, udało im się znaleźć sposób na przekształcenie energii wiatrowej w narzędzie czyszczące ogniwa i prowadzące do utrzymania ich wydajności. Testy wykazały, że dzięki zastosowaniu urządzenia usuwającego zanieczyszczenia możliwe było przywrócenie co najmniej 90% pierwotnej sprawności konwersji paneli słonecznych.