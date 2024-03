Sigma 50 mm f/1.2 DG DN Art – Sony powinno się zacząć bać?

Sigma 50 mm f/1.2 DG DN Art – specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obiektywu: 17 elementów w 12 grupach (4 elementy asferyczne)

Kąt widzenia: 46.8°

Liczba listków przysłony: 13 (przesłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/16

Minimalna odległość ogniskowania: 40 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: 1:6,2

Mocowanie filtra: 72 mm

Wymiary (średnica × długość): 81 mm × 108,8 mm

Mocowania: Sony E, Leica L-Mount

Waga: 745 g

Budowa wewnętrzna i działanie układu floating focus

Układ optyczny obiektywu Sigma 50 mm f/1.2 DG DN Art składa się z 17 soczewek w 12 grupach. Cztery elementy asferyczne posłużyły do zminimalizowania efektu oddychania obiektywu przy nastawianiu ostrości, a cały układ powstał, by zapewnić najwyższą rozdzielczość zarówno w centrum, jak i na peryferiach kadru już od pełnego otworu oraz by w jak największym stopniu stłumić aberrację sferyczną i chromatyczną, oraz komę. Sigma zastosowała 13-listkową przysłonę o zaokrąglonych listkach, by zapewnić jak najprzyjemniejszy wygląd bokeh.

Obiektyw Sigma 50 mm f/1.2 DG DN Art został wyposażony w układ floating focus, w którym do ustawiania ostrości wykorzystywane są dwie grupy soczewek poruszane niezależnie od siebie. Do napędu AF wyposażono podwójny liniowy napęd High-response Linear Actuator (HLA), niezwykle szybki i precyzyjny, a przy tym cichy.

Obiektyw wyposażony został w manualny pierścień przysłony oraz przełącznik, umożliwiający wybór między trybem działania „z klikiem” i płynnym. Z pierścienia można przełączyć także przysłonę w tryb auto. Na tubusie znalazł się przycisk blokady ostrości, który można dowolnie zaprogramować z menu aparatu. Obiektyw ma podstawowe uszczelnienia, zabezpieczające przed kurzem i zachlapaniem.

Dostępność i cena

Sigma ma od paru lat tradycję oferowania obiektywów oferujących za ułamek ceny sprzętu producenta aparatu 90-100% jego funkcjonalności. Najnowsza Sigma wyceniona została na 6590 zł, mniej więcej 60% ceny swojego odpowiednika od Sony i jeśli w kwestii jakości nie będzie niespodzianek (a Sigma doprawdy nie daje powodów do obaw w ostatnich czasach), to zapowiada się zasłużony sprzedażowy hit. Obiektyw trafi do sklepów 18 kwietnia 2024 roku, a my jak najszybciej postaramy się o jego test dla was.

Zdjęcia przykładowe