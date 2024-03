Stellar Converter for OST – narzędzie, które zawsze może się przydać

Ogólnie używane przez użytkowników komputerów aplikacje można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to narzędzia używane codziennie, jak choćby edytor tekstu czy przeglądarka internetowa. Drugi – programy, których potrzebujemy tylko od czasu do czasu, aczkolwiek ich znaczenia nie można nie doceniać. I recenzowany dzisiaj zalicza się właśnie do tej drugiej kategorii.

Do czego służy Stellar Converter for OST?

Program został skonstruowany tak, aby dawać pełną pomoc podczas konwersji plików programu Outlook (OST) do formatu PST. Trzy główne scenariusze jego użycia to:

eksport plików OST do formatu PST – co może być pomocne, jeśli skasujesz maile z Exchange bez uprzedniego stworzenia ich kopii zapasowych. Nie są one jednak utracone na zawsze, a zapisane w pliku OST. Dzięki aplikacji Stellar Converter for OST możesz uzyskać dostęp do nich, przekonwertować je na pliki PST, a następnie zaimportować do serwera Exchange;

zarządzanie plikami OST i PST w Outlooku – aplikacja zawiera szereg rozwiązań związanych z plikami OST i PST, pozwalając na konwersję oraz eksport bezpośrednio do Exchange lub Office 365, a także naprawiając uszkodzone pliki, umożliwia rozdzielanie dużych, łączenie mniejszych w jeden, usuwanie niepotrzebnych itp. w wersji Technician;

łatwa migracja z Hosted Exchange do Microsoft 365 – jeśli korzysta się z Hosted Exchange, można dzięki Stellar Converter for OST odzyskać z niego pliki OST i przenieść je do Microsoft 365.

Jak podaje na swojej stronie producent, program bez problemu radzi sobie z dużymi osieroconymi plikami OST, dzięki czemu można dokonać konwersji plików na OST gdy nie ma dostępu do Outlooka lub serwera Exchange, albo gdy nie powiodła się synchronizacja Outlooka.

Stellar Converter for OST – interfejs, obsługa oraz możliwości

Przy pierwszym otwarciu programu pojawi się okno “List configured profile”. Można tam wybrać plik OST ręcznie lub automatycznie, poprzez wybranie opcji “List profile”. Należy dopiero wskazać pliki do konwersji, aby aplikacja pokazała swoje możliwości. Jeśli używa się jej często, można ustalić folder domyślny, co ułatwi konwersję plików. Można także wybrać wyszukiwanie OST ręcznie i po prostu wskazać lokalizację pliku z mailami lub wybrac opcję „Find”, dzięki której aplikacja wyszuka je samoczynnie.

Tu od razu dodam, że w chwili obecnej Stellar Converter for OST nie ma polskiej wersji językowej. Dostępne są angielska, francuska, hiszpańska, japońska, niemiecka oraz włoska. Nie przeszkadza to jednak, ponieważ obsługa jest dziecinnie prosta i znając podstawowe zwroty używane w którymkolwiek z nich można w pełni wykorzystać możliwości aplikacji.

Interfejs podzielony został na osiem zakładek – zasadniczo ważne są tylko cztery, ponieważ jedna zakładka to wyłącznie opcja zakupu licencji (o czym później), druga to aktywacja owej, trzecia – pomoc, czwarta – aktualizacja oprogramowania. Z pierwszych dwóch skorzysta się raz czy dwa, pomoc po jakimś czasie przestaje być potrzebna, a informacje o aktualizacji i tak wyskakują przy uruchamianiu aplikacji.

Pozostałe zakładki to nasze właściwe pole działania. W „File” wybieramy pliki OST do konwersji oraz zapisujemy skonwertowane w wybranym formacie. Wbrew samej nazwie aplikacji mamy możliwość zachowania ich nie tylko jako PST, ale także EML, MSG, RTF, a nawet PDF i HTML. Otwiera to szerokie możliwości pod względem dalszego przetwarzania danych.

Zakładka „Home” to główne narzędzia pracy, czyli wybór danych do konwersji, znajdowanie plików, a także ładowanie lub zapisywanie skanów. „View” pozwala nam na zmianę widoku oraz wyświetlenie logów, zaś zakładka „Calendar” umożliwia wybranie działań w wybranym okresie – dzień, tydzień roboczy (5 dni), cały tydzień lub zakres wskazany przez użytkownika. To wygodne rozwiązanie, jeśli chcemy mieć dostęp do maili otrzymanych w konkretnych dniach.

Podsumowując: zalety Stellar Converter for OST to możliwość szybkiego i dokładnego konwertowania nawet dużych osieroconych plików OST do PST wraz z wszelkimi załącznikami. Zachowywana jest przy tym struktura każdej wiadomości. Można działać na plikach hurtowo i pojedynczo – w tym drugim przypadku w dowolnej chwili można podejrzeć oryginał.

Stellar Converter for OST – cena

Program Stellar Converter for OST nie jest darmowy, można jednak pobrać go w wersji testowej. Nie pokazuje ona pełni możliwości. A to, ile ich otrzymasz, zależy od wybranej wersji aplikacji. Dostępne są trzy:

Corporate – koszt 79 euro, umożliwia większość opisanych tu działań, nie ma jednak funkcji dostępnych w edycji Technician, tylko konwersuje bez eksportu do Office 365 i Exchange;

Technician – koszt 149 euro (249 euro za wersję dożywotnią), umożliwia eksport do Office 365 i Exchange, obsługuje rozdzielanie dużych plików, a także ekstrakcję kontaktów w formie .csv;

Toolkit – koszt 199 euro (299 euro za wersję dożywotnią), zawiera wszystko, co Technician, a oprócz tego także pozwala również na naprawę uszkodzonych plików, usuwanie duplikatów e-maili, odzyskiwanie utraconych haseł oraz skasowanych wiadomości.

Dokładną listę różnic pomiędzy poszczególnymi edycjami znajdziesz na tej stronie.

Stellar Converter for OST – czy warto?

Stellar Converter for OST to bardzo mocne i przydatne narzędzie zwłaszcza w większych firmach, gdzie wysyła się i odbiera dużo wiadomości e-mail oraz chce się mieć możliwość ich przenoszenia, archiwizowania oraz tworzenia kopii zapasowych. Podczas użytkowania nie odnotowałem żadnych problemów z aplikacją, a prosty interfejs sprawia, że każdy bez problemu znajdzie to, czego szuka.

Dlatego jeśli potrzebujesz w celach zawodowych konwersji OST na PST – Stellar Converter for OST to najlepsze, po co możesz sięgnąć!