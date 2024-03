Szczoteczka Oclean X Ultra debiutuje na polskim rynku. Technologia AI pomoże zadbać także o zęby

Szczoteczka Oclean X Ultra z technologią AI jest już dostępna w Polsce

O tym, jak ważne jest dbanie higienę jamy ustnej, wie każdy, zwłaszcza ci, którym przyszło płacić bardzo wysokie rachunki u stomatologa. Już dawno klasyczne szczoteczki do zębów odeszły trochę do lamusa, zastąpione najpierw przez te elektryczne, a później soniczne. Z czasem producenci postanowili jeszcze bardziej usprawnić proces mycia zębów, dodając do swoich szczoteczek szereg przydatnych funkcji, ale Oclean i tak bije ich tutaj na głowę, bo w najnowszym modelu dodano także innowacje związane ze sztuczną inteligencją.

Szczoteczka soniczna Oclean X Ultra WiFi Smart Sonic Toothbrush to niezwykły model, który w czasie rzeczywistym podpowie nam, jak lepiej myć zęby. Producent wyposażył ją w przewodnika głosowego AI, zasilanego przez inteligentny chip Oclean i technologię przewodzenia AI. Dzięki temu użytkownik dostaje spersonalizowane wskazówki, poprawiające technikę i nawyki szczotkowania. Do dyspozycji jest dotykowy ekran, na którym możemy podejrzeć proces czyszczenia jamy ustnej, śledząc osiem obszarów szczotkowania. Pojawiają się na nim natychmiastowe informacje zwrotne, co jeszcze lepiej wpływa na poziom higieny jamy ustnej.

Zestaw inteligentnych funkcji dostępnych w tym modelu poprawia poziom rutynowej pielęgnacji. Do tego mamy nawet 40-dniową żywotność baterii, choć tutaj wiadomo – może się ona różnić w zależności od wybranego trybu, długości czasu mycia i częstotliwości szczotkowania. Mimo tego i tak jest to dłuższa żywotność niż w większości popularnych modeli, co spodoba się zwłaszcza tym osobom, które często podróżują.

Do naszej dyspozycji jest pięć różnych trybów z konfigurowalnymi opcjami, by dostosować czyszczenie do własnych potrzeb. Silnik Maglev 3.0, wyposażony w system TurboClean, pozwala szczoteczce na wykonywanie imponujących 84000 ruchów na minutę, zapewniając stałą moc przy każdym poziomie ładowania. Warto też wspomnieć, że producent zastosował tu nanopowłokę odporną na pleśń, a konstrukcja jest wodoodporna zgodnie z normą PX7, co zapewnia łatwe czyszczenie i użyteczność w różnych warunkach. Nie zabrakło też aplikacji Oclean Care+, która łączy się ze szczoteczką i zapewnia nam dostęp do spersonalizowanych raportów oraz wskazówek odnośnie do szczotkowania.

Oclean X Ultra jest już dostępna w Polsce, a zestaw zawiera etui podróżne z możliwością ładowania (USB-C), ulepszony uchwyt ścienny, bazę ładującą oraz trzy główki szczoteczki X Ultra Series FlexFit, które zaspokajają różne potrzeby: Ultra Clean, Ultra Gum Care i Ultra White. W zależności od wybranego wariantu ceny zaczynają się od 549 złotych, a szczoteczka dostępna jest na oclean.pl oraz w sklepach z elektroniką, takich jak Mediaexpert.pl, iSpot.pl, sieć sklepów iSpot, a od połowy kwietnia znajdziemy ją również w Media Expert.