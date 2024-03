Tranzystory ograniczają rozwój SI. Czas na procesorową rewolucję

Sztuczna inteligencja będzie tylko potężniejsza. Nowe procesory już o to zadbają

W połowie marca naukowcy zaprezentowali światu rewolucyjny projekt procesora, który może zmienić krajobraz szkolenia SI. W przeciwieństwie do tradycyjnych układów krzemowych, które polegają na przepływie elektronów (energii elektrycznej) do wykonywania obliczeń, ten nowy projekt ujarzmia potęgę drzemiącą w świetle, używając fotonów do wykonywania skomplikowanych obliczeń. Podstawowe działanie takich procesorów będzie dokładnie takie samo, tyle że w tych optycznych to nie elektrony będą wskazywać “zera i jedynki”, bo odpowiedzialne będzie za to samo światło.

Tradycyjne procesory krzemowe wykorzystują małe przełączniki elektryczne, a więc tranzystory, które przełączają się w odpowiedzi na zastosowane napięcie. System komputerowy wykorzystuje te informacje w formie zer i jedynek, które “mówią mu” co i jak. Moc obliczeniowa chipa jest bezpośrednio związana z liczbą tranzystorów, które posiada, co również koreluje z jego zużyciem energii, a to nawet w konsumenckich procesorach sięga ogromnych poziomów w przypadku najwydajniejszych sprzętów. Rozwiązanie? Zastąpienie elektronów fotonami.

Nowy projekt procesora opartego na fotonach oferuje kuszące rozwiązanie tych problemów. Fotony, a więc podstawowe jednostki światła, mają kilka zalet nad elektronami – podróżują szybciej, są bezmasowe i nie generują ciepła z oporu elektrycznego. Te trzy właściwości czynią procesory fotoniczne potencjalnie znacznie mniej energochłonnymi i zdolnymi do przetwarzania informacji z prędkościami niedostępnymi dla ich elektronicznych odpowiedników. W efekcie ich wprowadzenie może przyspieszyć szkolenie modeli SI, czyniąc je szybszym i bardziej energooszczędnym w porównaniu do możliwości obecnej czołowej technologii.

Zdjęcie poglądowe

W aktualnej formie opracowany przez naukowców procesor sprowadza się do układu o zmodyfikowanej wysokości w określonych obszarach. Te modyfikacje umożliwiły procesorowi manipulowanie propagacją światła, rozpraszając je w zaprogramowanych wzorach, aby wykonywać obliczenia matematyczne (mnożenia wektorów przez macierze) z prędkością światła. Co ciekawe, mimo tak znacznej zmiany, opracowany fotoniczny procesor może ponoć zostać zintegrowany z istniejącymi procesami produkcyjnymi procesorów bez znaczących modyfikacji. To wszystko sprawia, że potencjalne implikacje takich procesorów dla branży SI są przeogromne, bo wprowadzenie fotoniki krzemowej może znacząco przyspieszyć rozwój całego sektora, stanowiąc “dodatek” do istniejącej technologii akceleratorów z GPU.