TTArtisan AF 35 mm f/1.8 – tani standard z AF teraz także dla systemu Sony E

TTArtisan AF 35 mm f/1.8 – specyfikacja techniczna

Konstrukcja obiektywu: 10 elementów w 8 grupach, w tym 2 ze szkła HR i 1 ED

Kąt widzenia: 45° (APS-C)

Liczba listków przysłony: 9 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/16

Minimalna odległość ogniskowania: 60 cm

Rozmiar filtra: 52 mm

Wymiary (średnica × długość): 65 mm × 60 mm

Waga: 199-210 g zależnie od bagnetu

Bagnet: Fujifilm X, Sony E, Nikon Z

Cena: 749 zł

TTArtisan AF 35 mm f/1.8 skonstruowany został do użytku z matrycami APS-C – jak nietrudno przeliczyć, ogniskowa 35 mm w tym wypadku daje kąt widzenia taki, jak obiektyw standardowy 52,5 mm dla pełnej klatki. Jest to zatem obiektyw bardzo uniwersalny, a do tego lekki i mały. Obiektyw wyposażony został w autofocus, którego napęd stanowi cichy i szybki silnik STM.

Konstrukcja szkła jest wykonana z metalu, posiada też podstawowe uszczelnienia, dające odporność na kurz i zachlapania. 9-listkowa przysłona pozwala na uzyskanie ładnego efektu bokeh, a soczewki wykonane ze szkła o wysokim współczynniku załamania i niskodyspersyjnego redukują podatność na aberracje oraz poprawiają rozdzielczość i kontrast.

Zgodnie z najnowszymi trendami TTArtisan AF 35 mm f/1.8 ma możliwość aktualizacji firmware – nie wymaga do tego współpracy z aparatem jak szkła Sony i Sigmy czy specjalnego docku jak sprzęt Samyanga – obiektyw wyposażony został w gniazdo USB-C, dzięki któremu można go podłączyć bezpośrednio do komputera w celu wykonania aktualizacji.

Obiektyw można kupić „od zaraz”. Ogniskowa i jasność powodują, że TTArtisan AF 35 mm f/1.8 będzie musiał rywalizować z jednym z obiektywów Wielkiej Trójcy od Sigmy, czyli z modelem Sigma 30 mm f/1.4 DC DN oraz z Sony E SEL 35 mm f/1.8 – oba szkła są co prawda droższe (nowe, bo używane można przy odrobinie szczęścia kupić w cenie niewiele większej niż nowego TTArtisana), ale mają swoją renomę i uznaną sprawność w działaniu. Czy TTArtisan ma czym przekonać do siebie użytkowników?

Zdjęcia przykładowe