World of Warships: Legends trafia na urządzenia mobilne

Na początku był World of Warships, gra o okrętach, która zyskała na PC popularność tak dużą, że producent postanowił wydać grę także w wersji na konsole. World of Warships: Legends została dobrze przyjęta, nic zatem dziwnego, że producent postanowił rozszerzyć dostępność gry także na platformy mobilne, które do tej pory musiały się zadowalać znacznie uproszczoną wersją World of Warships: Blitz.