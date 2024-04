Te modele dostaną aktualizację One UI 6.1. Jednak sztuczna inteligencja trafi tylko do wybranych

Trudno się dziwić właścicielom urządzeń Galaxy. Po tym, jak w styczniu, wraz z serią Galaxy S24, Samsung zaprezentował najnowsze funkcje One UI 6.1, każdy chciałby je wypróbować. Niestety, większość rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji została zarezerwowana dla flagowców i ex-flagowców, więc starsze modele lub te z niższej półki dostaną nieco uboższą aktualizację, zawierającą drobne ulepszenia i poprawki błędów. Nic więc dziwnego, że najwięcej mówi się o Galaxy AI, a więc o następujących funkcjach:

Zakreśl, by wyszukać – stworzona we współpracy z Google nowa metoda wyszukiwania treści poprzez bezpośrednie zaznaczanie elementów widocznych na ekranie.

Tłumacz na żywo – tłumacz zintegrowany z aplikacją do połączeń, dzięki któremu przetłumaczymy w czasie rzeczywistym wypowiadane przez rozmówcę słowa. Ta funkcja działa też w języku polskim.

Asystent notatek – streszczanie, skracanie czy podsumowywanie w punktach najważniejszych informacji z długich tekstów w notatkach wraz z możliwością formatowania, a to wszystko przy użyciu sztucznej inteligencji.

Asystent zdjęć – funkcje edycji generatywnej wprowadzone do aplikacji Galeria, takie jak Edycja generatywna, która pozwala na zmienianie rozmiaru i usytuowania obiektów na zdjęciach czy edycję zgodnie z sugestiami.

Asystent pisania – funkcja pozwala dostosować odpowiedni styl wiadomości i tłumaczyć je na 13 różnych języków.

Asystent wyszukiwania — umożliwia szybsze dotarcie do informacji poprzez generowanie kompleksowych podsumowań artykułów.

Asystent transkrypcji – pozwala na zamianę nagrań głosowych na tekst, tworzenie podsumowań i tłumaczeń.

Generowanie tapet z użyciem sztucznej inteligencji.

Pełen zestaw tych nowości trafił już na pokład zeszłorocznych modeli premium (zarówno smartfonów, jak i tabletów):

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip 5

Aktualizacja została wdrożona 28 marca, więc do tej pory większość użytkowników powinna już ją dostać. Jeśli nie, trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości, udostępnianie odbywa się partiami, co może zająć nawet kilka tygodni. Samsung potwierdził też, że prawie wszystkie wspomniane wyżej funkcje Galaxy AI trafią na pokład Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra. Jedynie opcja Instant Slo-Mo nie zostanie wdrożona na tych modelach. Odrobinę z Galaxy AI skorzystają też topowe modele z 2021 roku – seria Galaxy S21 oraz Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 – jednak w ich przypadku ulepszenia sprowadzą się jedynie do funkcji Zakreśl, by wyszukać oraz czegoś, co źródła nazywają Magic Rewrite. Prawdopodobnie chodzi o jakąś opcję w klawiaturze, choć nie jesteśmy tego pewni. Aktualizacje dla urządzeń z 2021 i 2022 roku mają zostać udostępnione już w maju.

One UI 6.1 trafi też do innych kwalifikujących się smartfonów i tabletów, ale już bez funkcji sztucznej inteligencji

Zamiast tego użytkownicy poniższych urządzeń dostaną drobniejsze ulepszenia oraz poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń. Samsung nie udostępnił jeszcze oficjalnej listy, ani tym bardziej harmonogramu wdrażania, ale poniższa rozpiska powstała na podstawie oferowanego przez producenta wsparcia i raczej niewiele się tutaj zmieni.