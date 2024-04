iPhone 17 może być pierwszym smartfonem w historii z układem 2nm

Apple co roku wprowadza kolejne modele swoich sprzętów, konsekwentnie podnosząc ich parametry. Wiąże się to z używaniem coraz lepszych podzespołów. Siedemnasta generacja ma korzystać z układów wykonanych w litografii 2 nm, których wydajność i możliwości są znacznie lepsze od powszechnych obecnie 3 nm. Będzie to kolejny przełom.

iPhone 17 – co tak właściwie da 2 nm?

Oczywiście informacje o podzespołach, jakie znajdą się w iPhone 17, są bardzo wczesne i niekoniecznie muszą mówić nam prawdę. Serwis Digitimes podał, że w układ 2 nm zostanie wykorzystany w modelach 17 Pro oraz 17 Pro Max. Będą to pierwsze telefony korzystające z takiego właśnie rozwiązania. Zostało stworzone przez TSMC, a jego produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku. Układ nie ma póki co oficjalnej nazwy – ale znając Apple i zasady nazewnictwa stosowane przez firmę, może być to po prostu A19 Pro.

Co wiemy o 2 nm? Niewiele. Gęstość procesorów ma być o 15% większa od 3 nm, co przekłada się na lepszą wydajność (o 10-15%) oraz energooszczędność (o 25-30%). Od samego TSMC wiadomo natomiast, że proces produkcji 2 nm (nazwa N2) jest już od jakiegoś czasu opracowany, a tajwańska firma działa już nad jego ulepszoną wersją – N2P. Wedle ostrożnych szacunków ma pojawić się pod koniec 2026 roku, a potem TSMC skupi się na opracowywaniu procesu 1,4 nm.

Ale nie tylko iPhone otrzyma układy N2. Spodziewamy się, że zagoszczą one w Macach. Powinno to nastąpić w przyszłym roku, ponieważ nie ma planów na nowe model w tym. Kiedykolwiek to jednak nie nastąpi, będziesz na pewno jeszcze lepiej. Procesor M3 jest 20% szybszy od M2 i podnosi znacznie możliwości związane z grafiką. Wykonano go w procesie 3 nm. Następca już z samego opisu ma podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej.