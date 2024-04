Apple traci, Samsung traci, Xiaomi mocno zyskuje. Na rynku mobilnym małe zmiany

Zasadniczo nikt z wiodącej trójki na brak sprzedaży narzekać nie może. Łącznie sprzedała 151 milionów swoich smartfonów na całym świecie. Jednak w stosunku rok do roku zyskało jedynie Xiaomi, a pozostali stracili.

Apple traci, Samsung traci – ale każdy inaczej

Zacznijmy najpierw od totalnej liczby zarejestrowanych sprzedaży telefonów. Na całym globie sprzedało się ich 289,4 miliona. Niestety, nie podano podziału, jak to rozkłada się na kontynenty lub kraje. Jest to wynik globalny. Samsung jest tu liderem z ilością 60,1 mln telefonów, ale w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku mamy spadek o niemal procent (dokładnie 0,9%).

Apple sprzedało 50,1 mln telefonów, ale w porównaniu do analogicznego okresu 2023 straciło aż 9,6%. Kolosalny krok zaliczyło natomiast Xiaomi. W pierwszym kwartale ubiegłego roku sprzedało 30,5 mln swoich urządzeń, a w tym było to już niemal 41 – dokładnie 40,8 mln. To skok do góry o 33%. Całość prezentuje się następująco:

Na czwarty miejscu widzimy Transsion – jest to holding, do którego należą Infinix, Itel i Tecno. Co warto zauważyć, w pierwszy piątce jest jeszcze OPPO, nie ma natomiast takich popularnych w naszym kraju marek jak Huawei czy realme. Tak czy owak rozwiązania z Chin to 3 z pierwszych 5 marek świata, co jest znamienne.

W przypadku Samsunga i Apple spadki niekoniecznie mogą martwić. Jeśli sprzedaje się mniej telefonów niż wcześniej, oznacza to, że użytkownicy tychże nabytych są na tyle z nich zadowoleni, że nie potrzebują kupować kolejnych.