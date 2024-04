Apple chce miliardów obrazów dla swoich modeli SI. Ale co ważne – tylko tych legalnych

Generatory grafik oraz tekstów stały się niejako stałym elementem krajobrazu. Jednak za każdym takim rozwiązanie stoi trenowanie, do tego zaś wymagane są próbki. W przypadku tekstu sięga się po książki, artykuły oraz dokumenty, ale jeśli chodzi o grafikę, tu oczywiście perfekcyjne będą zdjęcia i obrazy. Wielu dostawców SI zapomina jednak o prawach autorskich ich twórców. Jak deklaruje Apple – tutaj będzie grać wyłącznie fair.

Apple szuka partnerów. I ma w czym wybierać

Choć Apple nie zaprezentowało jeszcze żadnego swojego modelu SI, wiemy od dawna, ze trwają intensywne prace nad jego stworzeniem. Chwalono się, że propozycja firmy z Cupertino będzie nie tylko tworzyła obrazy, ale również je animowała, pozwoli również na liczne czynności edycyjne. Wszystko oczywiście za pomocą promptów – nie musisz znać się na rzeczy, aby w pełni wykorzystać jej możliwości.

Teraz doszła do nas informacja, że Apple potrzebuje danych do jej trenowania. W tym celu niedawno zawarto porozumienie z Shutterstock, czyli prawdziwą skarbnicą zdjęć. Producent nabył licencję, która uprawnia go do korzystania z jej zasobów w tym celu. Według przecieków był to wydatek od 20 do 50 mln dolarów (w zależności od źródła). Ale to za mało. Następny interesujące producenta miejsce to Photobucket.

Nie może to dziwić – według ostrożnych szacunków w zasobach tego serwisu znajduje się ponad 13 miliardów zdjęć i filmów. Jednak póki co trwają podobno rozmowy, a ich efekt nie jest wiadomy. Jak bardzo wielkością różni się baza Photobucket od Shutterstocka? Niestety – nie ma żadnych oficjalnych porównań, ale na pewno Apple będzie musiało wyłożyć kolejne dziesiątki milionów dolarów.

Oczekuje się, że generator grafik zostanie wprowadzony w iOS 18, jednak nie jest to potwierdzona informacja. W każdym razie widać, że Apple chce nadgonić konkurencję i również zacząć liczyć się na rynku SI.