Automatyczna kosiarka Dreame A1 sprawi, że pokochasz koszenie trawnika

Dreame A1 – uwolnij moc kosiarki automatycznej typu “wszystko w jednym”

W domu roboty sprzątające mogą już wyręczać nas w myciu i odkurzaniu podłogi, dzięki czemu mamy więcej czasu na przyjemności i inne prace. Za oknem pogoda robi się coraz przyjemniejsza, więc wiele osób będzie chciało wykorzystać wolny czas na zajęcie się ogrodem. Dreame, firma znana z produkcji inteligentnych odkurzaczy, chce uprzyjemnić również zajęcia na świeżym powietrzu, wyręczając nas w jednej z bardziej uciążliwych czynności – w koszeniu trawy. Jeśli mamy duży trawnik, to zajęcie może być naprawdę nużące, zwłaszcza gdy trzeba wykonywać je niemalże co chwilę, bo trawa tak szybko rośnie.

Dreame A1 jest właśnie sposobem na zaoszczędzenie naszego czasu. Producent zadbał, by ta automatyczna kosiarka była nie tylko funkcjonalna, ale też stylowa. Urządzenie zamknięto w metalowej obudowie, której design czerpie inspirację z motoryzacji i takich topowych samochodów, jak Ferrari i Porsche 911 Carrera 4S. Przekłada się to na estetyczny wygląd oraz na potężne osiągi, bo producent sprawił, że wygląd i wnętrze bardzo do siebie pasują.

Kosiarka automatyczna cechuje się wysoką prędkością obrotową – 2200 obr. Dostajemy możliwość elektrycznej regulacji wysokości cięcia w zakresie 30-70 mm. Ostrza wykonano z kutej stali narzędziowej, co gwarantuje ich trwałość i niezawodność. Samo ostrze ma szerokość 22 cm i wysokość od 3 do 7 cm.

Co istotne, Dreame A1 jest sprzętem pracującym naprawdę cicho. Sprawdziłam z ciekawości w wyszukiwarce, z jakąś głośnością pracują przeciętne kosiarki – przy spalinowej jest to 90-110 dB, natomiast elektryczna generuje hałas 80-90 dB. Tymczasem model od Dreame pracuje z głośnością ok. 60 dB, czyli taką samą, jak przeciętny klasyczny odkurzacz. Raczej żaden sąsiad nie będzie skarżył się na hałas, nawet gdy uruchomimy ją wieczorem.

Automatyczna kosiarka bez problemu poradzi sobie nawet z dużą powierzchnią ogrodu, bo zgodnie z zapewnieniami producenta, wydajność koszenia plasuje się na poziomie 1000m2 dziennie. Nawigowanie i pozycjonowanie odbywa się przy pomocy OmniSense Ultra Sensing System, a stabilna transmisja sygnału eliminuje problemy z zasięgiem, a odporność na czynniki środowiskowe gwarantuje niezawodność w każdych warunkach. Nie trzeba też instalować lampy ostrzegawczej, bo kosiarka Dreame oferuje stabilność sygnału i możliwość koszenia w dowolnym momencie, nawet o zmierzchu.

Wbudowana mapa 3D dostrzega otoczenie we wszystkich kierunkach i błyskawicznie oraz dokładnie buduje mapę ogrodu, zapisując położenie wszystkich przeszkód. Jeśli zaś przestrzeń w waszym ogrodzie często się zmienia, też nie musicie się tym martwić, bo zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji odpowiada za inteligentne podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, a to przekłada się na efektywne omijanie przeszkód i dostosowywanie się do zmiennych warunków terenowych. Wspomniany system OmniSense, w przeciwieństwie do czujników ultradźwiękowych czy systemu ToF+AI, cechuje się zasięgiem wykrywania 360 stopni. Może wykrywać przeszkody na dużą odległość (40 metrów) z milimetrową dokładnością, czego dokonuje nawet przy silnym oświetleniu.

Warto też wspomnieć o tym, że dzięki specjalnym funkcjom, Dreame A1 bez problemu wykryje zmieniające się warunki pogodowe i w razie deszczu wróci do stacji ładującej, by wznowić przerwane koszenie po ustaniu opadów.

Nie zabrakło oczywiście dedykowanej aplikacji, pozwalającej wykorzystać cały potencjał drzemiący w tej automatycznej kosiarce. Z poziomu programu możemy ustawić tryby koszenia:

Koszenie na całym obszarze – jest to opcja, którą wybieramy wtedy, kiedy chcemy po prostu skosić cały trawnik.

Koszenie krawędzi – tutaj można wyróżnić specjalne obszary, w których kosiarka powinna bardziej skupić się na precyzyjnym koszeniu wzdłuż krawędzi.

Koszenie obszarowe – w aplikacji możemy zdefiniować obszary priorytetowe, gdzie trawa wymaga specjalnej uwagi.

Koszenie punktowe – ta opcja pozwala nam wyznaczyć konkretne miejsca do koszenia.

Harmonogram – nie zabrakło też możliwości ustawiania harmonogramu koszenia. Bez problemu ustalimy dzień i godzinę pracy urządzenia, a Dreame A1 spełni nasze polecenie i skosi trawnik w odpowiednim czasie.

Dzięki kolejnym automatycznym sprzętom w swojej ofercie Dreame dba o to, by codzienne czynności, także te w ogrodzie, przestały być naszą zmorą. Zaoszczędzony w ten sposób czas możemy wykorzystać na inne zajęcia albo po prostu na relaks.

Fotografie autorstwa Andrzeja Libiszewskiego