Chcesz kupić monitor do gier w cenie od 400 zł do 2200 zł? Sprawdź nasze propozycje

Matryca: IPS

Przekątna: 23,8 cala

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Odświeżanie: 100 Hz

Czas reakcji: 5 ms GTG

Kontrast: 1300:1

Jasność: 250 cd/m^2

Złącza: 1x D-Sub, 1x HDMI, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: brak

Cena: 399 zł

Najtańszą propozycję kupicie już za ok. 400 zł. Monitor LG ma przekątną 23,8 cala, matrycę IPS, podstawową rozdzielczość 1920 x 1080, odświeżanie 100 Hz oraz czas reakcji 5 ms. Plusem jest obecność AMD FreeSync czy 99% pokrycie kolorów sRGB. Są to podstawowe parametry, ale w tej cenie niczego lepszego nie znajdziecie. Monitor będzie bardzo dobrym wyborem jeśli rzeczywiście nie możecie dołożyć do czegoś droższego, bądź po prostu zależy Wam na podstawowej propozycji.

Matryca: IPS

Przekątna: 27 cali

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Odświeżanie: 165 Hz

Czas reakcji: 0,8 ms MPRT

Kontrast: 1100:1

Jasność: 250 cd/m^2

Złącza: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x USB 2.0, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: 2x 2W

Cena: 719 zł

Kolejna propozycja jest już w wyższej cenie. Mamy do czynienia z konstrukcją 27 calową o rozdzielczości 1920 x 1080, odświeżaniem 165 Hz czy czasem reakcji 0,8 ms. Są to znacznie lepsze parametry, niż oferowała poprzednia propozycja. Producent zadbał też o kompatybilność z AMD FreeSync. Jeśli więc szukacie większego ekranu w cenie ok. 700 zł to iiyama G-Master G2770HSU-B1 Red Eagle jest naprawdę solidną konstrukcją.

Matryca: IPS

Przekątna: 23,8 cala

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Odświeżanie: 165 Hz (OC 180 Hz)

Czas reakcji: 1 ms MPRT

Kontrast: 1100:1

Jasność: 300 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.2, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: brak

Cena: 729 zł

W podobnej cenie do poprzednika jest mniejsza propozycja od Gigabyte. Mamy matrycę 23,8 cala, rozdzielczość Full HD, odświeżanie 165 Hz (choć można je podkręcić do 180 Hz) i 1 ms czas reakcji. Producent zapewnia kompatybilność z AMD FreeSync. Mamy również zadeklarowane 125% pokrycie kolorów sRGB oraz 95% DCI-P3. Taka konstrukcja bardzo dobrze sprawdzi się w grach i jeśli 23,8 cala Wam wystarczy to zdecydowanie w tej cenie będzie to udany zakup.

Matryca: VA

Przekątna: 24,5 cala

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Odświeżanie: 240 Hz

Czas reakcji: 0,5 ms MPRT

Kontrast: 3000:1

Jasność: 300 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 1x DisplayPort, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: brak

Cena: 819 zł

Za 819 zł znajdziecie świetną propozycję dla osób, które szukają szybkiego monitora. AOC 25G3ZM/BK oferuje 240 Hz odświeżanie oraz czas reakcji 0,5 ms MPRT. Mamy do tego kontrast 3000:1, jasność 300 cd/m^2 oraz 24,5 calową matrycę VA. Producent zapewnił też zgodność z FreeSync czy mówi o 100% pokryciu kolorów sRGB oraz 92% DCI-P3. Jeśli te parametry Was przekonują to z pewnością będziecie zadowoleni z tego zakupu.

Matryca: IPS

Przekątna: 27 cali

Rozdzielczość: 2560 x 1440

Odświeżanie: 144 Hz

Czas reakcji: 1 ms GTG

Kontrast: 1000:1

Jasność: 350 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 1x DisplayPort, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: brak

Cena: 899 zł

W cenie 899 zł znajdziecie ciekawy monitor 27 calowy o wyższej rozdzielczości 2560 x 1440. Oferuje on 144 Hz odświeżanie, 1 ms czas reakcji czy kontrast równy 1000:1. Plusem jest też 99% pokrycie kolorów sRGB, zgodność z AMD FreeSync oraz Nvidia G-Sync czy HDR10. Jeśli więc macie ok. 900 zł i chcecie mieć monitor o rozdzielczości 2560 x 1440 to warto rozważyć zakup LG UltraGear 27GN800P-B.

Matryca: VA

Przekątna: 27 cali

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Odświeżanie: 240 Hz

Czas reakcji: 0,5 ms MPRT

Kontrast: 3000:1

Jasność: 300 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 3.2 Gen1, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: 2x 2 W

Cena: 919 zł

Wróćmy jeszcze na chwilę do monitora 1920 x 1080. W cenie 919 zł znajdziecie 27 calową konstrukcję od AOC. Monitor ma odświeżanie 240 Hz czy czas reakcji 0,5 ms. Jest też zgodność z FreeSync, a deklarowane pokrycie kolorów to 120% sRGB, 89% Adobe RGB oraz 85% NTSC. Monitor ma też zakrzywioną matrycę (1500R), co części z Was może przypaść do gustu. Ta konstrukcja jest dobrą propozycją dla osób, które szukają szybkiego, zakrzywionego 27 calowego monitora do gier o rozdzielczości Full HD.

Matryca: Nano IPS

Przekątna: 27 cali

Rozdzielczość: 2560 x 1440

Odświeżanie: 165 Hz (OC 180 Hz)

Czas reakcji: 1 ms GTG

Kontrast: 1000:1

Jasność: 400 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB 3.0, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: brak

Cena: 1199 zł

Wracamy do rozdzielczości 2560 x 1440. Kolejna propozycja to wyższy model wcześniejszego monitora LG. Tym razem matryca to Nano IPS, odświeżanie 165 Hz (OC 180 Hz), kontrast 1000:1, a jasność 400 cd/m^2. Mamy wsparcie dla AMD FreeSync oraz Nvidia G-Sync, co powinni docenić posiadacze kart zielonych. Monitor spełnia też warunki normy DisplayHDR 400. Deklarowane pokrycie kolorów to 98% DCI-P3. To wszystko sprawia, że LG UltraGear 27GP850P-B to bardzo ciekawa propozycja w tej cenie.

Matryca: VA

Przekątna: 31,5 cali

Rozdzielczość: 2560 x 1440

Odświeżanie: 165 Hz

Czas reakcji: 1 ms MPRT

Kontrast: 3000:1

Jasność: 250 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 1x DisplayPort, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: 2x 2W

Cena: 1199 zł

W cenie poprzedniego monitora możecie też znaleźć bardzo ciekawą propozycję od Asusa. Tym razem jest to monitor o przekątnej 31,5 cala, który zachowuje rozdzielczość 2560 x 1440. Mamy przy tym zakrzywioną (1500R) matrycę VA, 165 Hz odświeżanie czy 1 ms czas reakcji. Asus zadbał o zgodność z AMD FreeSync czy obsługę HDR10. Deklarowane pokrycie kolorów to 90% DCI-P3. Jeśli interesuje Was monitor większy niż 30 cali to zdecydowanie w tej cenie Asus TUF Gaming VG32VQ1BR jest interesującą propozycją.

Matryca: VA

Przekątna: 34 cale

Rozdzielczość: 3440 x 1440

Odświeżanie: 144 Hz

Czas reakcji: 1 ms MPRT

Kontrast: 3000:1

Jasność: 350 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 2x DisplayPort, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: 2x 2W

Cena: 1459 zł

Jeśli chcecie jeszcze większy monitor to na pomoc przychodzi Gigabyte. W cenie 1459 zł możecie kupić 34 calową propozycję o rozdzielczości 3440 x 1440 i o zakrzywieniu 1500R. Mamy też 144 Hz odświeżanie, 1 ms czas reakcji, kontrast 3000:1 czy jasność 350 cd/m^2. Deklarowane pokrycie kolorów wynosi 120% sRGB oraz 90% DCI-P3. Gigabyte nie zapomniał o kompatybilności z AMD FreeSynC oraz Display HDR400. Jeśli szukacie dużego monitora do kwoty 1500 zł to warto rozważyć zakup poleconej propozycji.

Matryca: VA

Przekątna: 34 cale

Rozdzielczość: 3440 x 1440

Odświeżanie: 165 Hz

Czas reakcji: 0,4 ms MPRT

Kontrast: 3000:1

Jasność: 550 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 2x DisplayPort, 4x USB 3.0, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: 2x 2 W

Cena: 1819 zł

Jeśli chcecie przeznaczyć trochę więcej pieniędzy na 34 calowy monitor to warto też zawrócić uwagę na konstrukcję iiyamy. W stosunku do Gigabyte mamy wyższe odświeżanie, niższy czas reakcji oraz wyższą jasność. Monitor zachowuje rozdzielczość 3440 x 1440 i zakrzywienie 1500R. Nie zabrakło również AMD FreeSync oraz HDR400. Wśród monitorów o naprawdę sporej przekątnej do 2000 zł propozycja iiyamy jest zdecydowanie warta Waszej uwagi.

Matryca: IPS

Przekątna: 28 cali

Rozdzielczość: 3840 x 2160

Odświeżanie: 144 Hz

Czas reakcji: 1 ms GTG

Kontrast: 1000:1

Jasność: 300 cd/m^2

Złącza: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: 2x 3W

Cena: 2199 zł

Na koniec pozostała propozycja za 2199 zł. Tutaj możemy już kupić 28 calowy monitor IPS o rozdzielczości 3840 x 2160. Mamy przy tym odświeżanie 144 Hz, czas reakcji 1 ms, kontrast 1000:1 oraz jasność 300 cd/m^2. Ponownie mamy wsparcie dla FreeSync oraz Display HDR400. Producent podaje też pokrycie kolorów sRGB równe 120% oraz DCI-P3 równe 94%. Pamiętajcie tylko, że rozgrywka w takiej rozdzielczości wymaga naprawdę mocnego komputera, a w szczególności karty graficznej.