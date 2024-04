Chiny mają nowy elektryczny samochód. Przejedziesz nim 1000 km bez ładowania

Najnowszy elektryczny samochód z Chin zachwyca akumulatorami i zasięgiem

L6 Max Lightyear Edition jest pionierem w stosowaniu nowej generacji akumulatorów, które stanowią znaczące ulepszenie w porównaniu do tych tradycyjnych z płynnym elektrolitem, będących podstawą samochodów elektrycznych i przeróżnych gadżetów elektronicznych. Opracowane przez IM Motors akumulatory zawierają materiał stały zawieszony w ciekłym elektrolicie, oferując kompromis między starym a nowym. Taka konstrukcja nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i wydajność w temperaturach poniżej zera, ale również znacznie zwiększa gęstość energii, pozwalając na przechowywanie większej ilości energii na jednostkę masy i objętości.

To właśnie m.in. dzięki temu akumulatorowi elektryczny samochód L6 Max Lightyear Edition może pochwalić się imponującym zasięgiem, przekraczającym 1000 km w chińskim cyklu testowym CLTC, co czyni go jednym z najbardziej imponujących pojazdów pod względem zasięgu na jednym ładowaniu. Gdyby tego było mało, ten samochód elektryczny obsługuje również ultrabłyskawiczne ładowanie, dodając 400 km zasięgu w zaledwie 12 minut, co rozwiązuje jedno z największych ograniczeń obecnej technologii EV – czas ładowania.

Jeśli idzie o ofertę IM Motors, to L6 jest dostępny w wersji z pojedynczym silnikiem i napędem na tylne koła oraz w wersji z podwójnym silnikiem i napędem na cztery koła. Wersja z jednym silnikiem zapewnia dostęp do 216 kW maksymalnej mocy, podczas gdy wersja z dwoma silnikami już do całych 579 kW łącznej mocy. Wszystko to opakowane w przyjemnym dla oka, bo nowoczesnym i luksusowym wydaniu, które obejmuje również zaawansowane cyfrowe systemy pokładowe oraz funkcje napędu, bo sterowanie wszystkimi kołami, które rozwinięto aż do możliwości “chodu kraba”.

Pomimo swojej zaawansowanej technologii i luksusowych funkcji, L6 od IM Motors jest oferowany w stosunkowo niskich cenach, bo od 32000 do 45000 dolarów, czyli od 127000 do 179000 złotych. Pamiętajcie jednak, że tylko ten najdroższy wariant (Max Lightyear Edition) dzierży zaawansowane akumulatory. W ogólnym jednak rozrachunku samo powstanie tak zaawansowanego samochodu elektrycznego w Chinach daje jasny sygnał dla globalnego przemysłu motoryzacyjnego co do tego, że czas rozwijać swoją technologię akumulatorową.