Silniki diesla mogą spalać mniej. Chiny pochwaliły się rekordem efektywności

Chiny ustanowiły nowy standard efektywności silników diesla

Silniki Diesla są znane ze swojej efektywności i mocy, przez co są powszechnie używane w różnych sektorach – od motoryzacyjnego po morski. Chociaż mogłoby się wydawać, że nie zmieniają się od dekad, to w praktyce inżynierowie oraz naukowcy ciągle dążą do ich poprawiania, co sprowadza się m.in. do uzyskiwania wyższej sprawności termicznej. Ten parametr określa to, jak dobrze silnik przekształca ciepło z paliwa w pracę i przy okazji jest kluczowym czynnikiem w redukcji zużycia paliwa i emisji.

Tak się składa, że chińska firma Weichai Power zaprezentowała na Światowym Kongresie Silników Spalinowych w 2024 roku w Tianjin swój silnik Diesla o rekordowej sprawności termicznej, która wynosi 53,09 procent. Ten silnik został pozytywnie zweryfikowany przez TÜV SÜD oraz China Automotive Technology & Research Center, zawstydzając dotychczasowe jednostki napędowe. Silniki w samochodach cechują się bowiem sprawnością termiczną na poziomie około 30-35 procent, poczas gdy te wolnoobrotowe stosowane w sektorze morskim dobijają aktualnie do maksymalnie 51,7 procent.

Stworzenie tego rekordowego silnika diesla nie było jednak proste i szybkie, bo zespół stojący za nim rozpoczął swoją podróż przed ponad czterema laty, kiedy to zaprezentował jednostkę o sprawności termicznej 50,23 procent. Dwa lata później poprawił ją do poziomu kolejno 51,09% i 52,28% i pobił ten wynik właśnie dziś, czyli w kwietniu 2024 roku, przebijając po raz pierwszy poziom 53%. Zespół osiągnął to poprzez skupianie się na optymalizacji zarządzania paliwem, dopływu powietrza, procesu spalania oraz redukcji tarcia.

Czas więc odpowiedzieć na najważniejsze – czy to tylko ślepy wyścig po wyższe cyferki? Tak naprawdę nie, bo implikacje osiągnięcia rekordowej sprawności termicznej w silnikach diesla są ogromne. W praktyce może oznaczać to zmniejszenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla o 12 procent w porównaniu z innymi silnikami, co w erze dbania o środowisko jest wręcz na wagę złota. Ekonomiczny wpływ tego technologicznego skoku jest równie imponujący, jak korzyści środowiskowe. Przejście z poziomu sprawności termicznej 45–46 procent do 53 procent może poprawić ekonomikę silnika o około 14 procent, co w skali roku może przełożyć się na oszczędności paliwa wynoszące około 31 milionów ton oraz redukcję emisji dwutlenku węgla o około 97 milionów ton. Aktualnie jednak nie wiemy nic na temat potencjalnego wykorzystania tego silnika w praktyce.