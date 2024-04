Home Tech Do oferty Plusa trafia nowy, inteligentny zestaw internetu domowego 5G

Plus powiększył właśnie swoje portfolio o nowy zestaw internetu domowego, który zapewni wam niezawodne i szybkie połączenie z internetem. Składa się on z zewnętrznego modemu 5G/LTE – D-Link DWP-1010 oraz zaawansowanego routera D-Link M30 obsługującego Wi-Fi 6. Dzięki niemu możemy liczyć na szybki transfer danych i minimalne opóźnienia. To sprzęt idealny do domów jednorodzinnych i miejsc, w których nie ma dostępu do internetu światłowodowego.