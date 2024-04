Zamykają usta elektrosceptykom. Samochody da się już ładować tak szybko, jak tankować

Kilometr na sekundę – tak szybko ładuje się nowy akumulator LFP od CATL

Chociaż elektryczne samochody z akumulatorami w roli głównego źródła energii (BEV) są na wielu frontach lepsze od tych spalinowych w codziennym użytkowaniu, to dręczy wiele problemów, które musi rozwiązać rozwój technologiczny, nauka, producenci, a nawet samo państwo. Od infrastruktury ładowania po sieć energetyczną i na trwałości oraz źródle pozyskiwanych do produkcji surowców kończąc. Aktualnie wiele firm dąży do tego, aby rozwiązać potencjalnie największy problem BEV, czyli problematyczne akumulatory, które zawsze ładują się zbyt wolno i zapewniają zbyt niski zasięg.

Firma CATL zmienia rynek. Widać to po tym, że rok po zaprezentowaniu akumulatora Shenxing typu LFP, któremu 10-minutowe ładowanie wystarcza do zapewniania 400 km zasięgu, ten zasila już rzeczywiście sprzedawane samochody. To samo czeka więc zapewne zaprezentowany właśnie akumulator Shenxing Plus o jeszcze bardziej imponujących możliwościach, w które momentami aż trudno uwierzyć.

Shenxing Plus to akumulator o zasięgu 1000 km, który jako pierwszy w segmencie akumulatorów LFP (litowo-żelazowo-fosforanowych) może pochwalić się takimi możliwościami. To o tyle ważne, że w ogólnym rozrachunku akumulatory na bazie chemii LFP zyskały na znaczeniu w tworzeniu samochodów elektrycznych ze względu na łatwiej dostępne materiały, stabilność termiczną i dłuższą żywotność. CATL wręcz je zrewolucjonizowało, bo podczas gdy typowe akumulatory LFP mają gęstość energii w zakresie od 90 do 160 Wh/kg, akumulator Shenxing Plus przekracza próg 200 Wh/kg swoimi 205 Wh/kg.

Firma CATL twierdzi, że sukces tego typu kryje się w mieszance nowych materiałów i struktury akumulatora, która opiera się na anodzie w kształcie plastra miodu i technologii gradacji ziarnistej dla katody. Uzupełnia to rewolucyjna jednoczęściowa obudowa ogniwa, która optymalizuje wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej. Jednak wysoka pojemność to nie wszystko, bo wedle twierdzeń Shenxing Plus podczas ładowania zyskuje 1 km zasięgu na każdą sekundę, co daje 600 km zasięgu w ledwie 10 minut. Inną sprawą jest to, że tego typu wynik różni się zależnie od samochodu, którego zasili Shenxing Plus.

Pozostaje więc pytanie – kiedy akumulatory Shenxing Plus trafią do produkcji i finalnie do samochodów? Oficjalnie firma CATL tego nie zdradza, ale jeśli pójdzie dokładnie tym samym schematem, co przy akumulatorze Shenxing, to powinniśmy oczekiwać nowych samochodów już w następnym roku.