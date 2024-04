Kiedy zwykła kierownica to za mało. FR-Force to złoty środek między ceną i jakością

FR-Force przychodzi w żółto-czarnym pudle, które szybko ujawnia swoją zawartość. Na pierwszy ogień idzie wykonana z włókna węglowego kierownica o średnicy 26,5 cm, wyposażona w 14 przycisków i powleczona syntetyczną alcantarą dla pewniejszego chwytu (musicie wierzyć na słowo, że przyda się). Na wyposażeniu są również cztery konfigurowalne manetki (L1, L2, R1, L2). Już same przyciski na kierownicy sugerują możliwość współpracy ze współczesnymi konsolami do gier (producent informuje o zgodności z PS4, Xbox Series X/S oraz Xbox One) oraz komputerami PC. Kierownica bez bazy na niewiele się nam zda, więc rzućmy okiem na centrum sterowania.

Wykonana solidnie, odpowiednio ciężka, ma regulację nachylenia, ale wymaga użycia klucza ampulowego do odkręcenia metalowej nakładki, do której mocowana jest kolumna kierownicy. Z tyłu znajdziemy przełącznik umożliwiający zmianę zakresu kątowego skrętu (dostępne są trybu 270 i 900 stopni), a także port USB do podłączenia konsolowego kontrolera. Podstawę mocujemy do blatu za pomocą dwóch dokręcanych zacisków i już po chwili możemy sięgnąć po kolejne elementy zestawu, czyli skrzynkę z pedałami, która powędruje pod stół lub biurko. Komunikacja z podstawą odbywa się za pomocą podłączonego na stałe do kolumny kabla sieciowego. Pozostaje jeszcze mocowanie kierownicy (zakręca ją śruba na podstawie) i podłączenie zasilacza. Proces podłączenia nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych sterowników – konsole rozpoznają sprzęt błyskawicznie.

FR-Force w akcji, czyli lepiej uważajcie na tego mocarza

Na wstępie należy się słowo wyjaśnienia: tu nie ma miejsca na miękką grę. Technologia ForceSense stoi za dużym momentem obrotowym kierownicy FR-Force (3,2 Nm), którą czuć praktycznie od pierwszego uruchomienia. Odpowiada za nią układ podwójnego silnika, który dostarcza graczom intensywnych wrażeń podczas jazdy. Przygotujcie się na gimnastykę porównywalną do tej, która spotkałaby was w profesjonalnym samochodzie wyścigowym. Arek, który miał okazję jako pierwszy zmierzyć się z Force Feedbackiem w tym produkcie, potwierdza to na własnych mięśniach i to już po kilku minutach rozgrywki w Forza Motorsport 8. Oczywiście sporo w samej kierownicy da się modyfikować w ustawieniach konkretnej gry, a tych kierownica wspiera całkiem sporo. W dodatku producent oferuje dodatkową aplikację mobilną (Android i iOS) do wygodnej kontroli parametrów pracy tego sprzętu. A w co da się zagrać mając FR-Force?

W przypadku Xboksa mamy tu np. Assetto Corsa Competizione (dla Xbox One), Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 i 8, DiRT Rally 2.0, DiRT 4, WRC 9, F1 (od 2019 do 2022), EuroTruck Simulator 2, SnowRunner, The Crew 2 oraz CarX Drift Racing. Nie gorzej lista prezentuje się dla konsoli Playstation 4: Gran Turismo 7, Gran Turismo Sport, DiRT 5, F1 (od 2018 do 2022), Need For Speed: Payback, Need For Speed: Heat, Project CARS 3 i Project CARS 3. Pececiarze też w sporo tytułów pograją, ale my skupiliśmy się głównie na wrażeniach konsolowych. A tych nie brakowało, ale na pierwszy plan wysuwa się wysoka precyzja sterowania i brak opóźnień. Położenie i czułość pedału gazu i hamulca można dostosować do własnych preferencji za pomocą śrub umieszczonych obok sprężyn.

Czytaj też: Atari Gamestation Pro – ta retro konsola zabierze cię w nostalgiczną wycieczkę do czasów dzieciństwa

FR-Force to ciekawa alternatywa dla bardziej znanych na rynku kierownic z Force Feedbackiem

Kierownicę FR-Force kupicie w polskich sklepach (Media Expert, x-kom, RTV EURO AGD), gdzie została wyceniona na 949 – 999 złotych. To cena, za którą dostajemy produkt wykonany bardzo solidnie, który powinien sprostać trudom wirtualnych wyścigów z namiastką rzeczywistych fizycznych wrażeń. Urządzenie jest skierowane do bardziej wymagających użytkowników, którzy szukają bardziej realnych doświadczeń, odzwierciedlających prawdziwe trudy związane z jazdą sportową, ale nie stać ich na urządzenie droższe (za 2000 zł i wyżej), a oczekują jednak podobnej jakości i wrażeń w niższej cenie. Na ten moment to najbardziej konkurencyjne urządzenie z Force Feedback w cenie poniżej 1000 zł w tej jakości materiałów, precyzji pracy i wykonania.