Kolejny budżetowiec Samsunga zmierza do Polski. Galaxy M15 ujawnia swoją cenę

Już niedługo Galaxy M15 będzie dostępny w sprzedaży. Warto na niego czekać?

W marcu południowokoreański gigant zaprezentował Galaxy M15, który na początku kwietnia pojawił się w Indiach. Od tamtej pory na temat jego szerszej dostępności panowała cisza i Samsung w zasadzie nadal niczego nie ogłosił. Zamiast tego zaktualizował swój polski sklep, dodając tam właśnie tego budżetowca, przy okazji zdradzając jego cenę. Ta za wariant 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej została ustalona na 699 złotych. Niestety w witrynie zabrakło szczegółów dotyczących rozpoczęcia sprzedaży, choć ta powinna ruszyć w najbliższym czasie.

Z racji, że Galaxy M15 cały czas widnieje w sklepie producenta, jego specyfikacja nie jest dla nas żadną tajemnicą. Smartfon został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Dzięki temu możemy liczyć na płynny, bogaty obraz, w dodatku również bardzo czytelny nawet przy jasnym świetle, a to za sprawą szczytowej jasności 800 nitów. Warto tutaj wspomnieć, że ekran w tym urządzeniu otrzymał od firmy SGS certyfikat Eye Care na podstawie jego zdolności do ograniczania szkodliwego wpływu niebieskiego światła.

Konstrukcja nowego budżetowca Samsunga nie odbiega zbytnio od tego, co znamy z innych modeli z podobnej półki cenowej, ale są pewne różnice – bardziej dopracowana obudowa z opływowymi krawędziami i błyszczącymi pleckami z efektownymi, odbijającymi światło wzorami sprawiają, że Galaxy M15 jest przyjemny dla oka. Do wyboru dostajemy trzy kolory – niebieski, granatowy i szary.

Po stronie aparatów dostajemy potrójną konfigurację z tyłu, składającą się z 50-megapikselowego aparatu głównego, 5-megapikselowego aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym i makro 2 Mpix. Dopełnieniem jest 13-megapikselowa kamerka do selfie. Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy nienazwany procesor, prawdopodobnie jakiś Exynos, wspierany przez 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD do 1TB. Jedną z największych zalet Galaxy M15 jest akumulator o pojemności 6000 mAh, choć jak zwykle można narzekać na ładowanie 25 W.

Z dodatkowych szczegółów warto jeszcze wspomnieć, że ten model działa pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6, a producent obiecuje 4 duże aktualizacje systemu i 5-letnie wsparcie zabezpieczeń. Nie zabrakło tutaj Dual SIM, gniazda słuchawkowego 3,5 mm, Bluetooth v5.3, NFC, 5G i czytnika linii papilarnych. Z przyjemnych dodatków Samsung oferuje użytkownikom Galaxy M15 dostęp do funkcji Voice Focus, znacznie poprawiającej jakoś połączeń poprzez wyróżnianie naszego głosu spośród zakłócających go dźwięków i wzmacnianie go.