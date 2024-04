Honor Magic6 Pro ze sztuczną inteligencją. Co daje nam to w codziennym użytkowaniu?

Sztuczna inteligencja w smartfonie będzie niczym, jeśli nie przekona do siebie użytkowników

Ludzie łatwo się przyzwyczajają. Do przedmiotów, osób, sytuacji, czy nawyków w korzystaniu z elektroniki. Mam wrażenie, że sztuczna inteligencja w smartfonach, bez odpowiedniej promocji, może stać się ofiarą takiego przyzwyczajenia.

Funkcje wykorzystujące AI wymagają wyrobienia w nas nowych nawyków, bo często dotyczą korzystania ze znanych nam funkcji w nowy, ale prostszy lub szybszy sposób. Tyle tylko, że żeby z nich korzystać, musimy wiedzieć, że faktycznie takie istnieją, sami ich użyć i przekonać się, że będą nam pomocne. Między innymi dlatego powstaje ten materiał, ale też trzeba pochwalić Honora, że Magic6 Pro skutecznie pomaga użytkownikowi zapoznać się z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Interfejs pełny jest pojawiających się podpowiedzi mówiących, że w danym miejscu można skorzystać z AI. To bardzo dobre, ale też ważne podejście do tematu.

Z tych funkcji AI w Honor Magic6 Pro korzystałem najczęściej

Magiczny tekst

Gdyby takie rzeczy były dostępne w czasach, kiedy byłem w szkole, świat byłby lepszy. Funkcja Magiczny Tekst potrafi dosłownie wyciągnąć tekst ze zdjęcia do dalszego wykorzystania. Wystarczy zrobić mu zdjęcie. W ten sposób możemy przenieść treść dokumentu, slajdu, instrukcji, notatki… a następnie wkleić ją w treść wiadomości, albo notatki. Świetna funkcja, nie tylko dla studentów.

Magiczny Tekst działa bardzo dobrze, bo funkcja sprawnie rozpoznaje również mniejsze czcionki i działa z niezbyt prosto zrobionymi zdjęciami. No i nie musi to być zrobione przez nas zdjęcie, a dowolny obraz, nawet pobrany z Internetu. O tym, jak dobrze działa ta funkcja, idealnie świadczy poniższy przykład. Wziąłem puszkę i zrobiłem jej zdjęcie:

Następnie na zdjęciu mogłem zaznaczyć tekst, który chcę skopiować, wybrałem cały.

A tak wygląda efekt:

Do wykorzystania z funkcji nie potrzebujemy dodatkowych aplikacji, wystarczy sama aplikacja Aparatu. Jeśli nie chcemy zapełniać pamięci smartfonu zbędnymi zdjęciami, nie musimy wcale wykonywać fotografii. Wystarczy skierować aparat na tekst i chwilę poczekać. Na ekranie pojawi się opcja, którą wystarczy kliknąć i zobaczymy treść tekstu, którą możemy zaznaczyć, a następnie dowolnie wykorzystać.

Magiczny Portal

Funkcja Magiczny Portal jest poniekąd rozwinięciem Magicznego Tekstu i jak nazwa wskazuje, faktycznie jest to portal pozwalający na przenoszenie treści w różne miejsca.

Omówmy sobie to na konkretnym przykładzie. Jeśli chcę zrobić zrzut ekranu i wysłać go mailem lub za pomocą komunikatora, muszę najpierw wykonać zrzut ekranu, co głównie wykonuję kombinacją przycisków Power + przycisk głośności w górę. Następnie go otworzyć, wybrać opcję udostępnienia, co może mnie automatycznie przenieść do wybranej aplikacji, a jeśli nie, to muszę zrzut skopiować, otworzyć aplikację i tam go wkleić. Czy da się prościej?

W Honorze Magic6 Pro nie muszę korzystać z kombinacji przycisków. Zrzut ekranu mogę zrobić intuicyjnym gestem zaciśnięcia pięści przed ekranem smartfonu, w odległości 20-40 cm. Funkcja działa wzorowo. Następnie przytrzymuję palcem zrzut ekranu i przeciągam obraz do prawej krawędzi wyświetlacza. To wywołuje belkę z aplikacjami, do których mogę przenieść mój zrzut. Lista aplikacji może zostać zaproponowana automatycznie, co generuje sztuczna inteligencja, albo możemy ręcznie przypisać najczęściej używane programy, jak Messenger, Facebook czy Notatnik. W ten sposób da się np. wstawić zdjęcie od razu do relacji na Facebooku czy Instagramie.

Funkcja pozwala nie tylko na przenoszenie treści między aplikacjami, ale może też np. być rozbudowaną wyszukiwarką. Jeśli zrobimy zdjęcie butów, smartfon zasugeruje użycie zdjęcia w wyszukiwarce obrazów, co zaprowadzi nas do sklepu internetowego. Z kolei zaznaczając adres, jako podpowiedź możemy dostać Mapy, które uruchomią nawigację do wskazanego miejsca.

Choć już na starcie Magiczny Portal działa sprawnie, z czasem staje się coraz bardziej intuicyjny. Z jednej strony przyzwyczajamy się do korzystania z jego możliwości, z drugiej sztuczna inteligencja uczy się naszych nawyków. To przekłada się na coraz lepiej dopasowane podpowiedzi. Takie wzajemne poznawanie się prowadzi do tego, że biorąc do ręki inny smartfon możemy szybko zauważyć, że czegoś nam w nim brakuje.

Skanowanie dokumentów

Powiedzmy sobie otwarcie, nie jest to zupełna nowość na rynku, ale dopiero Honor Magic6 Pro pokazuje, jak funkcja powinna działać. Idealnym argumentem niech będzie to, że choć smartfony od dawna potrafią skanować dokumenty i mają do tego spechalne tryby, na co dzień korzystam z osobnej, dedykowanej aplikacji.

Z Honorem Magic6 Pro jest zwyczajnie łatwiej. Uruchamiamy tryb skanowania w aparacie, uruchamiamy funkcję automatycznego skanowania ze wsparciem AI i jedyne co musimy robić, to kierować aparat na kolejne dokumenty. Smartfon automatycznie je skanuje, czyści ze zbędnych plam i cieni, a następnie tworzy z nich jeden plik tak długo, aż nie każemy mu przestać. Później plik możemy wykorzystać w dowolny sposób, jak choćby przesłać go dalej za pomocą funkcji Magiczny Portal. Tak oto banalna czynność staje się prostsza i znacznie szybsza.

Sztuczna inteligencja w aparacie Honor Magic6 Pro nie pozwoli nam przegapić najważniejszych momentów

Nawet jeśli umiecie w fotografię, macie aparat z najwyższej półki i najlepsze obiektywy, nie zawsze uda Wam się zrobić dobre zdjęcie w ruchu. Zresztą, daleko nie szukając, popatrzcie na to:

Jest to zdjęcie wykonane za pomocą aparatu kosztującego ponad 30 tys. zł z obiektywem za kolejnych 11 tys. zł. No i tak, panowie na rowerach powinni być tu ostrzy, ale nie są. Wbrew pozorom Honor Magic6 Pro mógłby poradzić sobie w tej sytuacji lepiej.

Pomimo tego, że koniec końców aparat jest w stanie zrobić lepsze zdjęcie, smartfonem jest o wiele łatwiej zrobić dobre zdjęcie. Szczególnie w takim przypadku, jak Honor Magic6 Pro, gdzie obok bardzo wydajnych podzespołów, w tym układu przetwarzania obrazu, mamy wsparcie sztucznej inteligencji. To ona odpowiada za dokładne śledzenie obiektów w kadrze i jeśli skorzystamy z możliwości automatycznego fotografowania w ruchu, aparat będzie w stanie sam wykonać zdjęcie w momencie, kiedy my możemy nie zdążyć zareagować.

Uroczy obiekt do śledzenia

Przygotowując ten materiał uznałem, że zwierzęta w zoo będą idealnym przykładem ruchomych obiektów i przyznaję, że trochę zaskoczyła mnie żwawość niedźwiedzia i poniższe zdjęcia zostały wykonane właśnie dzięki automatycznej reakcji smartfonu.

Poza wspomnianą funkcją Honor Magic6 Pro wykorzystuje AI w aparacie do szeroko pojętego upiększania zdjęć. Robiąc zdjęcia klasycznym aparatem, trzeba je później odpowiednio edytować. Taki proces bywa czasochłonny. W przypadku smartfonu, algorytmy sztucznej inteligencji rozpoznają scenerię w kadrze jeszcze przed wykonaniem fotografii i dobierają odpowiednie parametry zdjęcia. A po jej zrobieniu, praktycznie w czasie rzeczywistym dokonując edycji, poprzez np. rozjaśnienie cieni, czy przygaszenie zbyt jasnych elementów, jak plama słońca na niebie. W ten sposób dostajemy możliwie najlepsze efekty i w przypadku Honora Magic6 Pro naprawdę jest na co popatrzeć.

Sztuczna inteligencja w smartfonie wymaga przyzwyczajenia, ale warto dać jej szansę. Honor Magic6 Pro idealnie to pokazuje

Funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję zaczynają pojawiać się w kolejnych smartfonach, ale zazwyczaj są to skromne, pojedyncze rozwiązania, które bardziej są zaznaczeniem startu korzystania z AI, niż faktycznym korzystaniem z wielu jej możliwości. Honor w Magic6 Pro idzie o krok dalej i robi to naprawdę dobrze.

Honor faktycznie się przyłożył do wdrożenia AI do swojego flagowego smartfonu i teraz codzienne czynności możemy wykonywać łatwiej i szybciej. Nie zapominajmy, że pomimo rosnącej wydajności, smartfon to nie jest super-wydajny komputer, który za pomocą sztucznej inteligencji rozwiąże nam tajemnice wszechświata w ułamku sekundy. Ale będzie w stanie usprawnić użytkowanie na różne sposoby i wydaje mi się, że to bardzo dobry sposób na to, aby się z AI oswoić i przyzwyczaić do jej wykorzystywania.

Honor Magic6 Pro jest dostępny w Polsce w wersji 12/512 GB w cenie 5 999 zł. Decydując się na zakup do 28 kwietnia, w prezencie ze smartfonem otrzymacie tablet Honor Pad 8.