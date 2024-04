Huawei uśmierca serię P. Za dobrze się kojarzyła?

Seria smartfonów P Huawei to legenda i nikt im tego nie zabierze

Za pierwszego przedstawiciela serii P możemy uznać model Ascend P6 z 2013 roku. Smartfon bardzo ciekawy, ale z paroma wadami, najpoważniejszą w postaci potwornego przegrzewania się. Ale od modelu Ascend P7 Huawei rozpoczął drogę na szczyt. Smartfon, który posiadam do dzisiaj (działa!) to było jeszcze trochę stereotypowe podejście do chińskiej elektroniki. Sprzęt podejrzanie dobry i podejrzanie tani, gdzie jest haczyk?

Później było już tylko lepiej i wraz z debiutem modelu P30 Pro Huawei wskoczył na szczyt. Dla wielu osób to słusznie jest najlepszy model w historii producenta, ale i historii smartfonów. Sukces firmy nie spodobał się Amerykanom, którzy uznali, że wszystko co chińskie jest złe, tylko… w specyficzny, bardzo wybiórczy sposób. A konkretnie złe miało być wszystko co chińskie, o ile nazywa się Huawei. Xiaomi? OnePlus? Nic z tych rzeczy.

Kolejne modele z serii P, pod względem sprzętowym, były coraz lepsze, ale mocno cierpiały z powodu oprogramowania. Brak oficjalnych usług Google na wiele różnych sposobów dało się obejść, ale dla niektórych była to przeszkoda nie do przeskoczenia i tak popularność serii zaczęła spadać. Czy to jest powodem, dla którego Huawei zmienia jej nazwę?

Żegnamy serię Huawei P, witamy Huawei Pura

Styl, najlepsze technologia i moda – takie wartości ma przynieść seria smartfonów Huawei Pura 70, czy jak kto woli według starej numeracji, P70. Grafiki promujące wprowadzenie nowej nazwy potwierdzają, że nadchodząca seria będzie miała aparat w formie zaokrąglonego trójkąta. Co pokrywa się z dotychczasowymi informacjami, jakie pojawiały się w sieci.

Główną nowością, wyczekiwaną w zasadzie od dwóch lat, w serii Pura 70 ma być aparat z 1-calową matrycą (typu-1). To element, do którego zdawało się dążyć większość producentów, ale koniec końców, niewiele smartfonów z taką matrycą trafiło na rynek. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim koszty. Warto tutaj wspomnieć o Vivo, który mówił, że sam pojedynczy aparat z modelu X90 Pro kosztował w produkcji tyle, ile wszystkie aparaty modeli X80 Pro.

Więcej informacji na temat serii Huawei Pura 70 dostaniemy pewnie bliżej premiery, a ta powinna mieć miejsce niedługo, jeszcze w II kwartale 2024 roku.