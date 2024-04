Debiutują smartfony Huawei Pura 70, 70 Pro,70 Pro+ i 70 Ultra – czy z tej rodziny będzie kolejny zwycięzca fotograficznych rankingów?

Huawei Pura 70

Najprostszy model z rodziny wyposażony został w chroniony szkłem Kunlun Glass ekran LTPO OLED o przekątnej 6,6″ i podwyższonej rozdzielczości 2760 × 1256 pikseli. Sercem urządzenia jest najnowszy układ SoC HiSilicon Kirin 9010. Układ ten składa się z jednego rdzenia głównego, taktowanego zegarem 2,3 GHz, trzech wydajnych rdzeni taktowanych zegarem 2,18 GHz i 4 energooszczędnych rdzeni taktowanych zegarem 1,55 GHz – dokładnych danych o architekturze rdzeni niestety w tym momencie nie mamy. Procesorowi towarzyszy 12 GB pamięci operacyjnej i od 256 GB do 1 TB pamięci flash.

Huaweui Pura 70 ma trzy aparaty fotograficzne, umieszczone w wyspie o kształcie trójkąta z zaokrąglonymi rogami. Główny aparat ma matrycę 50 Mpix i stabilizowany obiektyw z przysłoną pracującą w zakresie f/1.4 – f/4. Aparat ultraszerokokątny wykorzystuje matrycę 13 Mpix i obiektyw o jasności f/2.2, a aparat tele matrycę 12 Mpix i stabilizowany obiektyw o jasności f/3.4, dający przybliżenie x5.

Smartfon zasilany jest z baterii o pojemności 4900 mAh, którą można ładować z mocą 66 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. Dostępne jest także bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 7,5 W. Systemem operacyjnym jest Harmony OS 4.2

Huawei Pura 70 Pro i Pura 70 Pro+

Para smartfonów, które są pod wieloma względami bardzo podobne, lecz różnią się kilooma istotnymi szczegółami. W obu urządzeniach znajdziemy ekran LTPO OLED 120 Hz o przekątnej 6,8″ i rozdzielczości 2844 × 1260 pikseli, który jest chroniony szczególną formą szkła Kunlun Glass, które jest opisane jako hartowane bazaltem – moja wyobraźnia niezbyt ogarnia, jak mógłby wyglądać ten proces, pozostaje mi zatem poczekać na bardziej szczegółowe informacje dotyczące procesu – na ten moment najbardziej interesujące jest, że nowe szkło ma być dwukrotnie wytrzymalsze od klasycznego. Oba modele różnią się także stylistyką obudowy – wprawdzie i tu, i tu tylny panel jest wykonany ze szkła, lecz w 70 Pro jest on gładki, a w 70 Pro+… też jest gładki, ale pod szkłem umieszczona została warstwa wyglądająca jak tkanina, zmieniająca wygląd w zależności od kąta padania światła.

Sercem Pura 70 Pro i Pro+ jest ten sam procesor HiSilicon Kirin 9010, lecz różnią się pamięcią operacyjną – 70 Pro ma jej 12 GB, a Pro+ 16 GB. Bardziej zaawansowany model ma także możliwość komunikacji za pośrednictwem sieci Beidou i Tiantong – jak nietrudno się domyślić, z tej funkcji skorzystają tylko użytkownicy chińskich wersji urządzeń. Oba modele posiadają akumulatory 5050 mAh, z szybkim ładowaniem przewodowym o mocy 100 W i bezprzewodowym 80 W. Bezprzewodowe ładowanie zwrotne ma moc aż 20 W.

Jeśli chodzi o część fotograficzną, to główny aparat stanowi ta sama jednostka szerokokątna 50 Mpix 1/1,3″, ze stabilizowanym obiektywem f/1.4 – f/4, która znalazła się w podstawowym modelu. Aparat tele jest jednak już inny, wyposażony w matrycę 48 Mpix oraz stabilizowany obiektyw o jasności f/2.1 i i zbliżeniu x3,5. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 12,5 Mpix. Zarówno Pura 70 Pro jak i Pura 70 Pro+ mają funkcję Super Focus Macro, umożliwiającą wykonywanie zbliżeń już z odległości 5 cm.

Huawei Pura 70 Ultra

Najpotężniejszym przedstawicielem rodziny jest Huawei Pura 70 Ultra. Podstawowe elementy specyfikacji są identyczne z modelem 70 Pro+, lecz smartfon wyróżnia się wykończeniem tylnego panelu za pomocą ekologicznej skóry, ma też nieco większą baterię o pojemności 5200 mAh.

Prawdziwe różnice znajdziemy w części fotograficznej smartfonu. Główny aparat szerokokątny w Huawei Pura 70 Ultra posiada dużą matrycę o rozmiarze 1″ (Type-1), z którą współpracuje unikalny, wysuwany z obudowy obiektyw o ogniskowej 22,5 mm i zakresie przysłon f/1.6 – f/4. Wytrzymałość rotacyjnego mechanizmu wysuwania obiektywu przetestowana została na 300 tysiącach cykli. Nowy XD Motion engine powinien usprawnić fotografowanie szybko poruszających się celów.

Aparat tele wyposażony został w matrycę 50 Mpix i stabilizowany obiektyw 90 mm f/2.1 (x3,5). Aparat ten wykorzystywany jest także do makrofotografii, gdyż może się ogniskować w odległości zaledwie 5 cm. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 40 Mpix z obiektywem 13 mm.

Podsumowanie

Patrząc na premierowe smartfony, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że stylista odpowiedzialny za powstanie Huawei P60 Pro był tak zadowolony ze swojego dzieła, że postanowił zrobić sobie urlop, który trwa do dzisiaj. Cała rodzina wygląda raczej pokracznie, a szczególnie model Pura 70 Ultra. Mam nadzieję, że na żywo będzie lepiej.

Właściwie nie wątpię, że pod względem fotograficznym ponownie będzie to model wyznaczający skalę porównawczą na najbliższy rok, ale jednocześnie żaden z naprawdę poważnych problemów Huawei’a nie został tu rozwiązany. Harmony OS 4.2 nie ma wsparcia GMS i o ile na rynku chińskim nie będzie to pewnie miało większego znaczenia, to na świecie poważnie wpłynie to na atrakcyjność nowych smartfonów. Tak, wiem, jest emulator Gbox, który działa coraz lepiej, ale mimo wszystko jest to ciało obce i nie zawsze działa tak, jak powinno. Może dlatego mimo chińskiej premiery nie mamy żadnych informacji o tym, czy i kiedy P(ura) 70/Pro/Pro+/Ultra będą szerzej dostępne?