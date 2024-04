Niezapomniany prezent na komunię. Wskazujemy najlepsze hulajnogi elektryczne

Motus Siver City to idealna hulajnoga elektryczna dla młodszych

Hulajnoga elektryczna Motus Siver City powstała specjalnie z myślą o młodszych użytkownikach. Stąd możliwość wybrania jednej spośród aż pięciu wersji kolorystycznych (czarnej, pomarańczowej, czerwonej, niebieskiej lub szarej), która wpływa bezpośrednio na łącznie sześć elementów hulajnogi (w tym ergonomiczne rączki oraz przednie koło). Upewnijcie się tylko, który kolor najbardziej odpowiada obdarowywanemu, bo ten na możliwości hulajnogi na pewno nie będzie narzekać. Dlaczego? Bo oferuje ona połączenie wszystkiego, co najważniejsze w tego typu jednośladzie.

Radząca sobie z obciążeniem do 100 kilogramów hulajnoga elektryczna Motus Siver City łączy 250-watowy silnik elektryczny z 216-Wh akumulatorem, który po 3-5 godzinach ładowania dołączoną ładowarką, pozwala na przejechanie do 18 km. Podczas jazdy można korzystać z łącznie trzech trybów jazdy, śmiało podbijać drogi o 15-stopniowym nachyleniu i rozwijać prędkość do 20 km/h.

Podnóżka? Jest. Reflektor LED na przodzie? Jest. Skuteczny hamulec z jasnym światłem ostrzegawczym z tyłu? Również. Prosty w obsłudze system na bazie wyświetlacza? Jak najbardziej też. Gdyby tego było mało, producent ma też w ofercie niezbędnik, który obejmuje kask, lusterko, sakwę do transportu podręcznych przedmiotów, a do tego uchwyt na bidon czy smartfon. Wszystko to zamknięte w solidnej hulajnodze o wadze 13,1 kg i wymiarach 103 × 42 × 109 cm, które można zmniejszyć, korzystając z mechanizmu składania. Innymi słowy, z odpowiednim wyborem wersji kolorystycznej oto może być potencjalnie najlepsza hulajnoga na komunię dla dziewczynki, która na dodatek nie wypali wam dziury w kieszeni.

Motus Scooty 8.5 Lite czyli, jak zakupowy pewniaczek

Tak jak Motus Siver City warto wybierać w momencie, kiedy mamy pewność co do ulubionego koloru, tak Motus Scooty 8.5 Lite jest już wyborem znacznie bardziej uniwersalnym i stonowanym. Widać to nawet po wyświetlaczu LCD na główce kierownicy, za którego pośrednictwem podejrzycie aktualny stan hulajnogi (prędkość czy zasięg) i będziecie mogli wybierać między ekonomicznym i normalnym trybem jazdy (do 5 i 20 km/h). Innymi słowy, to taki “bezpieczny wybór”, z którego obdarowany na pewno będzie zadowolony. Zwłaszcza że połączenie czerni i szarości z futurystycznym wręcz niebieskim na akcentach sprawia, że Motus Scooty 8.5 Lite ze swoimi 8,5-calowymi kołami to potencjalnie najlepsza hulajnoga na komunię dla chłopca.

Podobnie jak Motus Siver City hulajnoga elektryczna Motus Scooty 8.5 Lite wytrzymuje 100-kg obciążenia, łączy 216 Wh akumulator, który zasila 250-watowy silnik w przednim kole, a jego naładowanie w 3-4 godziny zapewnia do 25 km zasięgu. Co ciekawe, producent zastosował w tym modelu dwa hamulce – jeden elektryczny z przodu i jeden tarczowy z tyłu, co gwarantuje nie tylko wysoką skuteczność hamowania, ale też zapewnia dostęp do systemu KERS, który odpowiada za odzyskiwanie energii kinetycznej pojazdu podczas hamowania przez dłuższy czas. Wszystko to przy zachowaniu niskiej, bo 12-kg wagi, potrójnego systemu oświetlenia (przedni reflektor i tylne, czerwone światło hamowania) solidnej konstrukcji oraz mechanizmu składania kierownicy w pół.

Motus Scooty 8.5, czyli wersja Lite na sterydach

Starszy brat wersji Lite. Tak w skrócie można opisać Motus Scooty 8.5, który wykorzystuje 8,5-calowe koła i waży nieco więcej, bo 12,5 kg, ale za to zapewnia dostęp do wydajniejszego systemu napędowego, bo 280-Wh akumulatora i 350-watowego silnika. Nie zabrakło w nim oświetlenia, systemu składania oraz tej samej solidnej konstrukcji.

Wyższa wytrzymałość i większe koła, oto Motus Scooty 10 Lite

Motus Scooty 10 Lite to już zabawka o okazalszych możliwościach z maksymalnym obciążeniem rzędu 120 kg, ale z zachowaniem niskiej wagi rzędu 12,5 kg. Ta hulajnoga elektryczna łączy 10-calowe koła z 280,8-Wh akumulatorem o zasięgu do 30 km, który zasila 350-watowy silnik o 700-watowej mocy szczytowej. Poza obsługiwaniem systemu KERS ten model może również pochwalić się bogatym zestawem oświetlenia i odblasków, które uzupełniają kierunkowskazy.

Motus Bella Ride jako hulajnoga elektryczna idealna dla kobiet

Przechodzimy do wagi cięższej, ale w ciekawy segment, bo do hulajnóg stworzonych specjalnie dla płci pięknej. Ważąca 17 kilogramów hulajnoga elektryczna Motus Bella Ride z 8,5-calowymi kołami to już sprzęt dla bardziej wymagających, a to ze względu na 120-kg maksymalne obciążenie, podwójną amortyzację sprężynową oraz system napędowy. Ten ostatni obejmuje 374,4-Wh akumulator o zasięgu do 35 km na jednym ładowaniu z 350-watowym silnikiem o mocy szczytowej rzędu 700 km. Hulajnogę można bez większego problemu złożyć i podnieść, co docenią tak naprawdę wszyscy użytkownicy.

Ruptor R1 Lite, kiedy liczy się zwłaszcza zasięg

Z Ruptor R1 Lite o agresywnym wręcz charakterze obawy o braku energii na trasie przestają obowiązywać, bo ten 24,5-kg model na 10-calowych kołach łączy amortyzację, 500-watowy silnik i aż 720-Wh akumulator, który pozwala przejechać do 60 km na jednym ładowaniu. Producent poza standardowym wyposażeniem postarał się też o obecność dwóch tarczowych hamulców, kierunkowskazów oraz sygnału dźwiękowego.

Szeroki pokład NIU KQi3 Sport to gwarancja łatwego utrzymania równowagi

Wystarczy spojrzeć na model NIU KQi3 Sport, aby jednoznacznie określić, że to bardzo “dostojna” hulajnoga elektryczna o przyjemnej, bo 18,4-kilogramowej wadze. Pomijając jednak jej wygląd i zauważalnie poszerzony podest, w tym modelu pozbawionym amortyzacji można docenić przede wszystkim silnik o mocy nominalnej 300 watów i szczytowej na poziomie 600 watów, którego to działanie umożliwia 365-Wh akumulator, zapewniający do 40 km zasięgu na jednym ładowaniu. Producent postarał się też o wydajne oświetlenie na przodzie, liczne odblaski oraz wydajny hamulec tarczowy.

Kaabo Skywalker 8H, czyli piękno i konfigurowalność

To jedna z tych elektrycznych hulajnóg, które szczególnie przyciągają wzrok swoją kolorystyką. Jednak nie tylko kolory wyróżniają ten jednoślad, bo Skywalker 8H od Kaabo ma też do zaoferowania mechanizm regulacji kierownicy, 8-calowe koła, rozbudowany mechanizm składania i nawet oferuje składane rączki dla ułatwienia transportu. Wisienką na torcie jest mocny, bo 500-watowy silnik, akumulator o 624-Wh pojemności (48V/13Ah) i zasięgu do 50 km na jednym ładowaniu, a to wszystko zamknięte w 20,3-kg sprzęcie.

Land Rover LR-F10DXL78-S, czyli wyjątkowo wyglądająca hulajnoga elektryczna

“Land Rover” i “prezenty na komunię” jeszcze kilka lat temu nie poszłyby w parze, ale oto ona – hulajnoga elektryczna Land Rover 10XL Silver. Wyjątkowy design, przyciągający wzrok projekt, minimalizm połączony z nowoczesnością i to wszystko uzupełnione najważniejszym, czyli zaawansowanymi możliwościami. Mowa o 360-Wh akumulatora o zasięgu do 25 km, 10-calowym kołom oraz 300-watowym silniku.

Dualtron Raptor 2, czyli hulajnoga elektryczna na komunię dla szczególnie wymagających dzieci

Elektryczna hulajnoga do zadań specjalnych, która budzi podziw i szacunek. Oto Dualtron Raptor 2 w skrócie, który robi użytek z elastomerowego zawieszenia, 8-calowych kół oraz zaawansowanego oświetlenia zarówno na przodzie i tyle, jak i po bokach. Jednak to układem napędowym zachwyca najbardziej, bo zapewnia nie jeden, a aż dwa silniki elektryczne zasilane 1092-Wh akumulatorem, które gwarantują dostęp do aż 3000 watów mocy w szczycie. Zważywszy na to, że hulajnoga ta waży tylko 22,6 kg, robi to ogromne wrażenie przede wszystkim na użytkowniku, który nią kieruje.

Dlaczego hulajnogi elektryczne jako najlepsze prezenty na komunię?

Przydatna na co dzień, zapewniająca całą masę frajdy i na dodatek praktycznie niewymagająca regularnej konserwacji. Hulajnoga elektryczna stanowi wręcz fenomenalny prezent na komunię, dzięki któremu obdarowany będzie mógł dojeżdżać do szkoły, kościoła czy na spotkania ze znajomymi szybko i bez większego wysiłku. Z jednej strony jest to więc prezent w formie narzędzia, które rzeczywiście będzie eksploatowane i skorzysta na tym nie tylko dziecko, ale też jego rodzice, którzy zostaną zwolnieni od konieczności wożenia swoich pociech. Ba, hulajnoga elektryczna może mieć też wymiar edukacyjny, jako pierwszy napędzany silnikiem pojazd, z którym dziecko zwiąże się na dłużej i potencjalnie będzie miało łatwiejsze wejście w “dorosły świat samochodów”.

Czy to wszystko sprawia, że hulajnoga elektryczna to najlepszy prezent na komunię w 2024 roku? Ewidentnie tak. Nieważne, czy będzie to prezent na komunię dla dziewczynki, czy prezent na komunię dla chłopca. Wystarczy tylko podjąć odpowiedni wybór co do modelu i pójść na zakupy. Powyższe modele dostępne w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.